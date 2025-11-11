The Elder Scrolls V: Skyrim compie oggi 14 anni e ancora non sappiamo quando uscirà The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls V: Skyrim ha compiuto 14 anni. È un gioco adolescente pieno di brufoli, verrebbe da dire. Si tratta di un compleanno rilevante, non tanto per l'età in sé, quanto per il fatto che non sappiamo ancora nulla di The Elder Scrolls 6 , il seguito cui Bethesda sta lavorando da anni e a cui lavorerà ancora a lungo , stando a quanto detto recentemente da Todd Howard, il game director della serie.

Una vita fa

The Elder Scrolls V: Skyrim fu pubblicato l'11 novembre del 2011 per PC, PlayStation 3 e Xbox 360 (due generazioni fa). Da allora ha ricevuto diverse edizioni, è diventato uno dei giochi più amati di sempre dai modder e ha visto uscire decine di altri giochi di ruolo d'azione, rimanendo comunque tra i preferiti dal pubblico.

The Elder Scrolls 6 è stato invece annunciato ben 7 anni fa, ma ancora non abbiamo visto nemmeno un trailer vero e proprio. Non sappiamo nemmeno il titolo definitivo, a dirla tutta.

Per amora di confronto, GTA V fu lanciato il 17 settembre 2013 e GTA VI uscirà il 26 mag... ah no, il 19 novembre 2026, circa 13 anni dopo. Il tempo tra i due giochi, effettivamente enorme, sarà comunque inferiore rispetto a quello tra Skyrim e seguito.

Insomma, tanti auguri a The Elder Scrolls V: Skyrim, che pare sarà ancora a lungo l'ultimo The Elder Scrolls della serie principale. Che Bethesda voglia aspettare che diventi maggiorenne, prima di sostituirlo?