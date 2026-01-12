1

Prezzi record per i 2nm di TSMC: una big guarda in casa Samsung per la produzione dei suoi chipset

I costi elevati dei wafer TSMC a 2nm N2P starebbero spingendo un produttore di chipset a valutare il passaggio al processo 2nm GAA di Samsung.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   12/01/2026
L'elevato costo del processo produttivo a 2 nanometri di TSMC sta iniziando a creare tensioni nel mercato dei chipset di fascia alta. Secondo indiscrezioni provenienti dall'industria, il prezzo particolarmente alto dei wafer TSMC 2nm N2P avrebbe spinto uno dei principali produttori di SoC a valutare seriamente un'alternativa: il processo 2nm GAA di Samsung.

Il nome dell'azienda non è stato confermato ufficialmente, ma gli indizi portano soprattutto verso Qualcomm. Negli ultimi mesi è emerso che Apple avrebbe prenotato oltre la metà della capacità produttiva a 2nm di TSMC, assicurandosi così una posizione privilegiata per i futuri chip della serie Apple Silicon.

Qualcomm o MediaTek: chi è che abbandona il processo a 2nm di TSMC?

La mossa sopracitata di Apple ha lasciato concorrenti come Qualcomm e MediaTek con margini di manovra più ridotti, costringendoli a puntare sulla variante N2P, leggermente migliorata rispetto al nodo N2 standard, ma anche sensibilmente più costosa. Il vantaggio dell'N2P risiede in frequenze CPU più elevate e in una disponibilità produttiva meno limitata, ma i costi sembrano aver superato una soglia critica.

Secondo un noto informatore asiatico, uno dei due produttori starebbe rivalutando i propri piani proprio a causa dei prezzi dei wafer TSMC. A rafforzare questa ipotesi c'è il fatto che Qualcomm avrebbe già ricevuto campioni del futuro Snapdragon 8 Elite Gen 5 realizzati con il processo 2nm GAA di Samsung.

Differenze economiche significative: il processo a 2nm di TSMC potrebbe costare troppo

Dal punto di vista economico, la differenza è significativa. Il SoC di punta MediaTek, il Dimensity 9500, avrebbe un costo stimato inferiore del 50% rispetto allo Snapdragon equivalente.

One Technology Giant Considering Using Samsungs 2Nm Sf2 Process Instead Of Tsmcs 2Nm N2P

Ciò implicherebbe un prezzo vicino ai 280 dollari per unità per i chip Qualcomm, un valore che renderebbe il futuro Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro accessibile solo agli smartphone Android ultra-premium. In questo scenario, esplorare un'alleanza con Samsung appare una mossa logica per contenere i costi. Rimaniamo in attesa di conferme e/o smentite, suggerendo di prendere con cautela tali rumors.

