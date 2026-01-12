Prezzi record per i 2nm di TSMC: una big guarda in casa Samsung per la produzione dei suoi chipset

L'elevato costo del processo produttivo a 2 nanometri di TSMC sta iniziando a creare tensioni nel mercato dei chipset di fascia alta. Secondo indiscrezioni provenienti dall'industria, il prezzo particolarmente alto dei wafer TSMC 2nm N2P avrebbe spinto uno dei principali produttori di SoC a valutare seriamente un'alternativa: il processo 2nm GAA di Samsung.

Il nome dell'azienda non è stato confermato ufficialmente, ma gli indizi portano soprattutto verso Qualcomm. Negli ultimi mesi è emerso che Apple avrebbe prenotato oltre la metà della capacità produttiva a 2nm di TSMC, assicurandosi così una posizione privilegiata per i futuri chip della serie Apple Silicon.