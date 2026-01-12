Svelato il primo set ufficiale LEGO Pokémon, dedicato alle medaglie della regione di Kanto

LEGO.com ha svelato il primo set ufficiale LEGO Pokémon. Si tratta del numero 40892 ed è una raccolta di medaglie della Regione di Kanto. Si tratta di un set omaggio, che si riceve acqusitando altri set e superando una certa soglia di prezzo. Attualmente, quest'ultima non è ancora nota. Non si sa niente nemmeno sulla data di lancio, ma è lecito aspettarsi che coincida con quella dei set LEGO Pokémon, di cui dovrebbe essere prossimo l'annuncio.