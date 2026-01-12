0

Svelato il primo set ufficiale LEGO Pokémon, dedicato alle medaglie della regione di Kanto

LEGO ha svelato il primo set ufficiale della serie dedicata ai Pokémon, con le medaglie della regione di Kanto fatte a mattoncini.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/01/2026
Il primo set ufficiale dei Pokémon

LEGO.com ha svelato il primo set ufficiale LEGO Pokémon. Si tratta del numero 40892 ed è una raccolta di medaglie della Regione di Kanto. Si tratta di un set omaggio, che si riceve acqusitando altri set e superando una certa soglia di prezzo. Attualmente, quest'ultima non è ancora nota. Non si sa niente nemmeno sulla data di lancio, ma è lecito aspettarsi che coincida con quella dei set LEGO Pokémon, di cui dovrebbe essere prossimo l'annuncio.

Un set regalo

Il set include un'elegante teca espositiva e le versioni costruite con i mattoncini delle Medaglie Roccia, Cascata, Tuono, Arcobaleno, Anima, Palude, Vulcano e Terra, ottenibili sconfiggendo i Capipalestra di prima generazione in Pokémon Rosso, Blu o Giallo.

Il se costruito
Purtroppo sembra che le decorazioni sulle medaglie siano adesivi, ma guardando le foto il risultato sembra comunque riuscito.

I set LEGO Pokémon in arrivo la prossima estate includerebbero Charizard, Mewtwo, Eevee e molti altri I set LEGO Pokémon in arrivo la prossima estate includerebbero Charizard, Mewtwo, Eevee e molti altri

Purtroppo non ci sono dettagli sugli altri set in arrivo. Evidentemente LEGO vuole scoprirli un po' alla volta così da creare una certa attesa. Intanto che aspettiamo, ricordiamo che ormai da anni LEGO offre una ricca serie di set dedicati ai videogiochi, come quelli di Mario, Sonic, Minecraft e altri ancora.

Molti chiedevano da anni dei set ufficiali dei Pokémon e ora sono stati accontentati.

#Pokémon
