Lo studio di Stellar Blade ha regalato allo staff un Apple Watch, AirPods Max e un bonus da 3.000 euro

Shift Up , lo studio dietro Stellar Blade e Goddess of Victory: Nikke , ha distribuito una serie di regali di alto valore a tutto il suo staff per ringraziarlo del lavoro svolto nell'ultimo anno e dei successi ottenuti.

Tanti regali per stimolare e valorizzare i dipendenti

Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi anni Shift Up ha trasformato questi omaggi in una vera e propria tradizione. All'inizio del 2025 i dipendenti avevano ricevuto una PS5 Pro e un bonus monetario simile, mentre a giugno era arrivata anche una Nintendo Switch 2 per celebrare il traguardo dei 3 milioni di copie vendute da Stellar Blade. Shift Up ha spiegato più volte ai media locali che questi bonus ricorrenti servono a valorizzare e trattenere i talenti interni.

Lo studio, fondato nel 2013 a Seul da Kim Hyung Tae, è cresciuto rapidamente grazie ai successi globali di Goddess of Victory: Nikke e Stellar Blade. Oggi Shift Up sta espandendo ulteriormente il proprio catalogo, lavorando sia al sequel di Stellar Blade, previsto entro il 2027, sia a Project Spirits, un nuovo titolo multipiattaforma.