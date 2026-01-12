Lo studio di Stellar Blade ha regalato allo staff un Apple Watch, AirPods Max e un bonus da 3.000 euro

Shift Up, lo studio dietro Stellar Blade e Goddess of Victory: Nikke, ha distribuito una serie di regali di alto valore a tutto il suo staff per ringraziarlo del lavoro svolto nell'ultimo anno e dei successi ottenuti.
Secondo quanto riportato dal Seoul Economic Daily, il pacchetto, dal valore complessivo di circa 4.000 euro per ciascuno dei circa 300 dipendenti dell'azienda, include un Apple Watch, un paio di AirPods Max e un bonus di 5 milioni di won (circa 3.000 euro).
Tanti regali per stimolare e valorizzare i dipendenti
Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi anni Shift Up ha trasformato questi omaggi in una vera e propria tradizione. All'inizio del 2025 i dipendenti avevano ricevuto una PS5 Pro e un bonus monetario simile, mentre a giugno era arrivata anche una Nintendo Switch 2 per celebrare il traguardo dei 3 milioni di copie vendute da Stellar Blade. Shift Up ha spiegato più volte ai media locali che questi bonus ricorrenti servono a valorizzare e trattenere i talenti interni.
Lo studio, fondato nel 2013 a Seul da Kim Hyung Tae, è cresciuto rapidamente grazie ai successi globali di Goddess of Victory: Nikke e Stellar Blade. Oggi Shift Up sta espandendo ulteriormente il proprio catalogo, lavorando sia al sequel di Stellar Blade, previsto entro il 2027, sia a Project Spirits, un nuovo titolo multipiattaforma.