Stellar Blade ha venduto oltre 6 milioni di copie fra PS5 e PC, secondo le stime

Stando alle stime effettuate da Sensor Tower, Stellar Blade ha venduto oltre 6 milioni di copie fra PS5 e PC. Nella fattispecie, l'action sviluppato da Shift Up avrebbe totalizzato circa 3,7 milioni di copie sulla console Sony e 2,4 milioni di copie su Steam.

Lanciato su PS5 nell'aprile del 2024, Stellar Blade si è piazzato al quarto posto fra gli hack & slash più venduti su console, ottenendo un forte riscontro soprattutto negli Stati Uniti, con una quota di giocatori pari al 33% e un'utenza composta per il 57% da hardcore gamer con oltre cento titoli in libreria.

Il gioco ha debuttato su PC lo scorso giugno, registrando circa 2,4 milioni di copie vendute e generando incassi complessivi superiori ai 100 milioni di dollari, conquistando il primo posto nella classifica Steam per quanto concerne il genere hack & slash, sia per vendite che per fatturato.

Peraltro sulla piattaforma Valve il titolo di Shift Up ha ottenuto una valutazione degli utenti positiva per il 94,2%, un valore nettamente superiore alla media del genere che riconfermerebbe la grande qualità di Stellar Blade.