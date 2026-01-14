Stellar Blade ha venduto oltre 6 milioni di copie fra PS5 e PC, secondo le stime

Stando alle stime effettuate da Sensor Tower, Stellar Blade ha venduto oltre 6 milioni di copie fra PS5 e PC. Nella fattispecie, l'action sviluppato da Shift Up avrebbe totalizzato circa 3,7 milioni di copie sulla console Sony e 2,4 milioni di copie su Steam.
Lanciato su PS5 nell'aprile del 2024, Stellar Blade si è piazzato al quarto posto fra gli hack & slash più venduti su console, ottenendo un forte riscontro soprattutto negli Stati Uniti, con una quota di giocatori pari al 33% e un'utenza composta per il 57% da hardcore gamer con oltre cento titoli in libreria.
Il gioco ha debuttato su PC lo scorso giugno, registrando circa 2,4 milioni di copie vendute e generando incassi complessivi superiori ai 100 milioni di dollari, conquistando il primo posto nella classifica Steam per quanto concerne il genere hack & slash, sia per vendite che per fatturato.
Peraltro sulla piattaforma Valve il titolo di Shift Up ha ottenuto una valutazione degli utenti positiva per il 94,2%, un valore nettamente superiore alla media del genere che riconfermerebbe la grande qualità di Stellar Blade.
Una base d'utenza completa
Il miglior lancio di un gioco esclusivo di PlayStation su PC, Stellar Blade ha sfruttato la strategia multipiattaforma in maniera davvero efficace, visto che il 52% degli utenti che hanno acquistato il gioco su Steam proviene dalla Cina, dove la diffusione di PlayStation è storicamente limitata.
Con questa mossa, dunque, Shift Up è riuscita a coprire molto bene tutto il mercato, ottenendo anche un importante rilancio su PS5 in concomitanza con l'uscita su PC, aumentando i giocatori attivi giornalieri in maniera notevole.