Stellar Blade arriverà su altre piattaforme? Shift Up ci pensa e Stellar Blade 2 sarà mostrato quest'anno

Stellar Blade si è rivelato un successo e gli appassionati di giochi d'azione hanno apprezzato Eve e le sue abilità guerresche (e non solo, come ben sappiamo). Per ora, però, solo gli utenti di PlayStation 5 e PC hanno potuto apprezzare le doti dell'androide, pad alla mano.

I giocatori di Xbox e Nintendo potrebbero quindi essere felici nello scoprire che gli autori - Shift Up - stanno considerando l'idea di portare il gioco su altre piattaforme. Inoltre, si stanno preparando per svelare alcune novità sul prossimo titolo della serie.