Stellar Blade arriverà su altre piattaforme? Shift Up ci pensa e Stellar Blade 2 sarà mostrato quest'anno

Stellar Blade si è rivelato un successo e gli appassionati di giochi d'azione hanno apprezzato Eve e le sue abilità guerresche (e non solo, come ben sappiamo). Per ora, però, solo gli utenti di PlayStation 5 e PC hanno potuto apprezzare le doti dell'androide, pad alla mano.
I giocatori di Xbox e Nintendo potrebbero quindi essere felici nello scoprire che gli autori - Shift Up - stanno considerando l'idea di portare il gioco su altre piattaforme. Inoltre, si stanno preparando per svelare alcune novità sul prossimo titolo della serie.
Cosa ha detto il team di Stellar Blade
In un report finanziario, Shift Up ha spiegato: "Stellar Blade si è affermato come una IP stabile e a lungo termine, supportata da un costante slancio nelle vendite e da un'ottima accoglienza da parte degli utenti sin dall'uscita."
Si cita poi lo sviluppo del secondo titolo: "Partendo da queste basi, lo sviluppo del prossimo progetto sta procedendo in modo strutturato e stiamo valutando i piani per condividere ulteriori dettagli sul progetto successivo entro l'anno."
Infine, si svela l'idea di pubblicare il gioco su nuove piattaforme: "Parallelamente, stiamo esaminando l'espansione su piattaforme oltre a PS5 e PC per ampliare la portata del pubblico. Si prevede che questo approccio permetterà sia di far conoscere il titolo a nuovi giocatori, sia di accrescere gradualmente l'attesa per il prossimo capitolo della serie. Prevediamo che il 2026 sarà un anno in cui un numero maggiore di utenti potrà provare il titolo attuale, mentre l'interesse e l'aspettativa crescono verso la fase successiva del franchise."
Segnaliamo infine che Stellar Blade ha venduto oltre 6 milioni di copie fra PS5 e PC, secondo le stime.