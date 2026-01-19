Shift Up mostra qualcosa dell'ambientazione di Stellar Blade 2

Stellar Blade 2 non è ancora stato presentato in maniera ufficiale ma la sua esistenza è stata confermata ormai a più riprese dal team Shift Up, che in questo caso ha anche mostrato qualcosa dell'ambientazione del seguito del suo action.
Del nuovo titolo sono emerse alcune vaghe informazioni nei documenti finanziari del team, essendo un progetto su cui la compagnia sta evidentemente puntando molto, e tra le intenzioni degli sviluppatori c'è la volontà di presentare un'ambientazione più complessa e una storia più sviluppata, in modo da dare maggiore spinta alla narrazione.
Per questo motivo, Shift Up sta effettuando ricerche approfondite per riuscire a trovare le ambientazioni migliori da utilizzare in funzione di una storia che dovrebbe essere più memorabile di quella di Stellar Blade, a dire il vero piuttosto debole, anche a detta dello stesso director.
Una città cinese post-apocalittica
Intanto, dall'account X ufficiale di Stellar Blade arriva una prima occhiata a quello che sembra essere uno degli scenari previsti per il seguito, attraverso una concept art che mostra una città post-apocalittica, con grandi edifici semi-distrutti.
Il post dell'account ufficiale sostiene che è un documento "segreto", ma risulta praticamente una sorta di teaser per far capire che il gioco è in sviluppo e dare un'idea di quella che potrà essere l'ambientazione, che risulta decisamente interessante.
Qui sopra vediamo il post di Genki che ha riassunto le due immagini pubblicate dal team di Stellar Blade, che evidentemente ha deciso di prendere come modello la città di Chongqing in Cina, o meglio una versione decisamente più oscura e drammatica di questa.
Nel frattempo, restiamo in attesa di informazioni sul seguito, mentre Stellar Blade ha venduto oltre 6 milioni di copie fra PS5 e PC, secondo le stime.