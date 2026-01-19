Shift Up mostra qualcosa dell'ambientazione di Stellar Blade 2

Stellar Blade 2 non è ancora stato presentato in maniera ufficiale ma la sua esistenza è stata confermata ormai a più riprese dal team Shift Up, che in questo caso ha anche mostrato qualcosa dell'ambientazione del seguito del suo action.

Del nuovo titolo sono emerse alcune vaghe informazioni nei documenti finanziari del team, essendo un progetto su cui la compagnia sta evidentemente puntando molto, e tra le intenzioni degli sviluppatori c'è la volontà di presentare un'ambientazione più complessa e una storia più sviluppata, in modo da dare maggiore spinta alla narrazione.

Per questo motivo, Shift Up sta effettuando ricerche approfondite per riuscire a trovare le ambientazioni migliori da utilizzare in funzione di una storia che dovrebbe essere più memorabile di quella di Stellar Blade, a dire il vero piuttosto debole, anche a detta dello stesso director.