Crimson Desert non supporta le GPU Intel Arc, Pearl Abyss consiglia il rimborso ai possessori

Nel caso ci fossero dei dubbi, le FAQ ufficiali aggiornate di Crimson Desert riferiscono chiaramente che il gioco non supporta le schede video Intel Arc, consigliando peraltro agli utenti possessori di tali GPU di procedere con il rimborso, nel caso abbiamo acquistato il gioco.
In particolare, proprio il fatto che Pearl Abyss consigli agli utenti che possiedono le schede video Intel di procedere con il rimborso sembra indicare che non vi sia alcuna certezza su un eventuale supporto futuro, o comunque non ci siano al momento tempistiche certe per l'introduzione di questo.
Insomma, nel caso abbiate acquistato il gioco sperando in un inserimento delle GPU Intel Arc tra i dispositivi supportati da Crimson Desert, a questo punto è consigliabile cercare di farvi rimborsare l'acquisto.
Poche speranze su un supporto futuro
"No, al momento Crimson Desert non supporta le schede grafiche Intel Arc", si legge precisamente nelle FAQ ufficiali del gioco. "Se hai acquistato il gioco aspettandoti il supporto per Intel Arc, ti invitiamo a consultare la politica di rimborso della piattaforma su cui è stato effettuato l'acquisto per conoscere le opzioni disponibili. Ci scusiamo per l'inconveniente causato".
Oltre ad essere un caso piuttosto raro di totale assenza di supporto per le GPU Intel Arc in un gioco tripla A di questo profilo, stupisce in effetti il tono netto con cui gli sviluppatori trattano la questione, facendo pensare che il supporto per queste schede non sia previsto nemmeno in futuro.
Nel frattempo, abbiamo visto che Crimson Desert ha ottenuto buoni numeri al lancio su Steam sebbene con recensioni "nella media", mentre i primi voti emersi online hanno fatto crollare le azioni di Pearl Abyss in borsa.