Crimson Desert ottiene buoni numeri al lancio su Steam, ma le recensioni sono "Nella media"

Vediamo quanto il gioco è riuscito a fare, sia in termini di utenti contemporanei che di recensioni .

Crimson Desert è stato pubblicato alle 23:00 italiane del 19 marzo, ma supponiamo che anche un po' di abitanti dello Stivale si siano buttati nell'avventura di Pearl Abyss e abbiano contribuito a far diventare il videogioco il quinto più giocato delle ultime 24 ore su Steam.

I dati di Crimson Desert

Secondo i dati di SteamDB, Crimson Desert ha ottenuto un picco al lancio di 239.045 giocatori contemporanei, diventando così il quinto più giocato delle ultime 24 ore (rispetto al momento della scrittura di questa notizia) dietro a Slay the Spider 2 (496.606), Dota 2 (579.778), PUBG: Battlegrounds (793.476) e ovviamente Counter-Strike 2 (1.567.028).

Parlando però in valori assoluti, per il momento Crimson Desert è il 74esimo videogioco più giocato nella storia di Steam, sempre in termini di numero di utenti contemporanei. Ovviamente, l'opera è stata pubblicata su altri store PC e anche su console, quindi il numero effettivo di giocatori è ben superiore (ma i dati console non sono accessibili).

Agli azionisti però è interessato maggiormente vedere le recensioni, che non sono state positive quanto sperato e hanno fatto crollare le azioni della compagnia. Anche su Steam i voti degli utenti non tracciano una situazione perfetta per il videogioco, visto che ha una media del 59,88% secondo SteamDB (ovvero "Nella media"). Le critiche principali sono legate ai controlli complicati (segnalati anche nelle recensioni positive), al fatto che le prestazioni non sono incredibili e che il gioco tenta di essere tante cose senza focalizzarsi su alcunché.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Crimson Desert.