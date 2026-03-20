Death Stranding 2: On the Beach per PC è disponibile ed è in sconto su Instant Gaming

Death Stranding 2: On the Beach per PC è ufficialmente disponibile. Se non vuoi acquistarlo a prezzo pieno, su Instant Gaming costa 75,63 € invece di 80 € (abbiamo già calcolato l'IVA), quindi si tratta di un piccolo sconto. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'esperienza immersiva

Il nuovo capitolo dall'autore Hideo Kojima ti proietterà in una nuova avventura, con aree e ambientazioni inedite, condizioni meteo mutevoli e altri ostacoli da affrontare. La narrazione si svolge undici mesi dopo gli eventi del titolo precedente, mentre il gameplay è stato evoluto e potenziato rispetto al capitolo precedente. Anche stavolta, però, potrai aspettarti la sua poetica unica e inconfondibile, anche se in alcuni punti la narrazione potrebbe risultare confusionaria.

Inoltre, i più esigenti dovrebbero tenere a mente che forse è il videogioco più conservativo di Kojima. In ogni caso, con questa versione potrai sperimentare una grafica ancora più immersiva. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio (per console).