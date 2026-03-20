Death Stranding 2: On the Beach per PC è disponibile ed è in sconto su Instant Gaming

Death Stranding 2: On the Beach per PC è ufficialmente disponibile. Se non vuoi acquistarlo a prezzo pieno, su Instant Gaming costa 75,63 € invece di 80 € (abbiamo già calcolato l'IVA), quindi si tratta di un piccolo sconto. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un'esperienza immersiva
Il nuovo capitolo dall'autore Hideo Kojima ti proietterà in una nuova avventura, con aree e ambientazioni inedite, condizioni meteo mutevoli e altri ostacoli da affrontare. La narrazione si svolge undici mesi dopo gli eventi del titolo precedente, mentre il gameplay è stato evoluto e potenziato rispetto al capitolo precedente. Anche stavolta, però, potrai aspettarti la sua poetica unica e inconfondibile, anche se in alcuni punti la narrazione potrebbe risultare confusionaria.
Inoltre, i più esigenti dovrebbero tenere a mente che forse è il videogioco più conservativo di Kojima. In ogni caso, con questa versione potrai sperimentare una grafica ancora più immersiva. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio (per console).