Nintendo Switch è il secondo marchio più popolare in Giappone, più di Nintendo stessa

Dallo studio emerge innanzitutto un dato significativo: molti grandi marchi storici giapponesi, come Toyota, stanno perdendo appeal tra i più giovani, in particolare tra gli under 20. Al contrario, marchi legati all' intrattenimento digitale e ai servizi online risultano molto più forti in questa fascia d'età. In questo contesto spicca il successo di Nintendo Switch e del brand Nintendo, che si classificano rispettivamente al secondo e terzo posto tra i giovani, superando persino marchi come Pokémon e Disney.

Il rapporto Brand Japan 2026, pubblicato da Nikkei BP Consulting e riportato dalla testata giapponese Nikkei, offre uno spaccato interessante su come la percezione e l'influenza dei marchi , sia giapponesi che internazionali, cambino sensibilmente tra le diverse generazioni.

I giovani amano Nintendo Switch

L'indagine, condotta lo scorso novembre su oltre 37.000 persone e più di 1.000 marchi, evidenzia un forte divario generazionale soprattutto in termini di fiducia verso i brand, in particolare nei settori dell'elettronica e dell'automotive. Marchi come Panasonic, Sony e Toyota, pur mantenendo posizioni rilevanti nella classifica generale (rispettivamente 4°, 10° e 26° posto), crollano drasticamente tra gli under 20, scendendo al 27°, 40° e addirittura 149° posto.

Un dettaglio di Nintendo Switch 2

La classifica dei marchi più influenti tra i giovani conferma questo cambio di paradigma. Al primo posto si trova YouTube (secondo nella classifica generale), seguito da Nintendo Switch e Nintendo. Subito dopo compaiono marchi legati al retail e alla vita quotidiana come Daiso e Muji, insieme a servizi digitali come LINE. Anche Amazon e Saizeriya rientrano tra i primi dieci, mentre Pokémon e Disney occupano posizioni più basse rispetto alle aspettative

. Un dato particolarmente interessante riguarda proprio Nintendo Switch: pur essendo solo al 59° posto nella classifica generale, balza al 2° tra i più giovani, dimostrando un'enorme forza attrattiva in questa fascia d'età, riuscendo a superare anche i marchi Nintendo (3° tra i giovani) e Disney (10°), che invece risultano più forti tra la popolazione di tutte le età.

Questo successo non sorprende se si considera il ruolo centrale della console nel panorama videoludico giapponese. In una recente classifica dei 100 giochi più amati in Giappone, infatti, molti dei titoli preferiti dagli adolescenti risultano essere esclusivi o comunque giocabili su Nintendo Switch, confermando il forte legame tra le nuove generazioni e l'ecosistema Nintendo.