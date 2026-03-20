Phoenix Wright su Game Boy? Sì, grazie a un ottimo demake

Uno sviluppatore indipendente, chiamato 2bitcrook, ha realizzato un demake di Phoenix Wright: Ace Attorney per Game Boy. Sì, proprio la console portatile monocromatica di Nintendo. Si tratta di un omaggio particolare ma in qualche modo coerente con le origini della serie, visto che in Giappone debuttò su Game Boy Advance.
Il demake
Il progetto copre l'intero primo caso del gioco originale, intitolato The First Turnabout, e nasce soprattutto come dimostrazione tecnica, nonché come atto d'amore verso Phoenix Wright.
Come spiegato dallo sviluppatore: "Questo demake comprende l'intero primo caso del gioco originale 'Il primo processo'. È stato creato come dimostrazione tecnica delle capacità di GB Studio e di quanto lontano si possa arrivare con conoscenze di programmazione praticamente nulle."
Il risultato è pensato per essere giocato preferibilmente su hardware reale, in particolare su Game Boy Pocket, anche se è disponibile pure tramite emulazione o direttamente da browser, a patto di attivare alcune opzioni grafiche come il frame blending.
Il progetto si inserisce nel solco di una saga che ha avuto grande successo nel tempo: il primo capitolo uscì nel 2001 in Giappone e arrivò in Occidente solo nel 2005 su Nintendo DS. Da allora, il protagonista Phoenix Wright è apparso in numerosi sequel e adattamenti, tra cui film, serie televisive e spettacoli teatrali, consolidando il suo status di icona del mondo dei videogiochi.
Se vi interessa, potete scaricarlo gratuitamente da itch.io.
Quello di Phoenix Wright non è il primo demake, naturalmente. Nel corso degli ultimi anni ne abbiamo visti anche altri, non per ultimo quello di The Last of Us.