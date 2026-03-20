Phoenix Wright su Game Boy? Sì, grazie a un ottimo demake

Il demake

Il progetto copre l'intero primo caso del gioco originale, intitolato The First Turnabout, e nasce soprattutto come dimostrazione tecnica, nonché come atto d'amore verso Phoenix Wright.

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Come spiegato dallo sviluppatore: "Questo demake comprende l'intero primo caso del gioco originale 'Il primo processo'. È stato creato come dimostrazione tecnica delle capacità di GB Studio e di quanto lontano si possa arrivare con conoscenze di programmazione praticamente nulle."

Il risultato è pensato per essere giocato preferibilmente su hardware reale, in particolare su Game Boy Pocket, anche se è disponibile pure tramite emulazione o direttamente da browser, a patto di attivare alcune opzioni grafiche come il frame blending.

Il progetto si inserisce nel solco di una saga che ha avuto grande successo nel tempo: il primo capitolo uscì nel 2001 in Giappone e arrivò in Occidente solo nel 2005 su Nintendo DS. Da allora, il protagonista Phoenix Wright è apparso in numerosi sequel e adattamenti, tra cui film, serie televisive e spettacoli teatrali, consolidando il suo status di icona del mondo dei videogiochi.

Se vi interessa, potete scaricarlo gratuitamente da itch.io.

Quello di Phoenix Wright non è il primo demake, naturalmente. Nel corso degli ultimi anni ne abbiamo visti anche altri, non per ultimo quello di The Last of Us.