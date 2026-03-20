1

Phoenix Wright su Game Boy? Sì, grazie a un ottimo demake

I fan della serie Phoenix Wright apprezzeranno sicuramente la possibilità di giocare il primo capitolo su Game Boy grazie a un ottimo demake.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   20/03/2026
Uno dei personaggi del demake di Phoenix Wright

Uno sviluppatore indipendente, chiamato 2bitcrook, ha realizzato un demake di Phoenix Wright: Ace Attorney per Game Boy. Sì, proprio la console portatile monocromatica di Nintendo. Si tratta di un omaggio particolare ma in qualche modo coerente con le origini della serie, visto che in Giappone debuttò su Game Boy Advance.

Il demake

Il progetto copre l'intero primo caso del gioco originale, intitolato The First Turnabout, e nasce soprattutto come dimostrazione tecnica, nonché come atto d'amore verso Phoenix Wright.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Come spiegato dallo sviluppatore: "Questo demake comprende l'intero primo caso del gioco originale 'Il primo processo'. È stato creato come dimostrazione tecnica delle capacità di GB Studio e di quanto lontano si possa arrivare con conoscenze di programmazione praticamente nulle."

La mod che mescola The Legend of Zelda: Ocarina of Time con Phoenix Wright è già il nostro gioco dell'anno La mod che mescola The Legend of Zelda: Ocarina of Time con Phoenix Wright è già il nostro gioco dell'anno

Il risultato è pensato per essere giocato preferibilmente su hardware reale, in particolare su Game Boy Pocket, anche se è disponibile pure tramite emulazione o direttamente da browser, a patto di attivare alcune opzioni grafiche come il frame blending.

Il progetto si inserisce nel solco di una saga che ha avuto grande successo nel tempo: il primo capitolo uscì nel 2001 in Giappone e arrivò in Occidente solo nel 2005 su Nintendo DS. Da allora, il protagonista Phoenix Wright è apparso in numerosi sequel e adattamenti, tra cui film, serie televisive e spettacoli teatrali, consolidando il suo status di icona del mondo dei videogiochi.

Se vi interessa, potete scaricarlo gratuitamente da itch.io.

Quello di Phoenix Wright non è il primo demake, naturalmente. Nel corso degli ultimi anni ne abbiamo visti anche altri, non per ultimo quello di The Last of Us.

#Retrogaming
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Phoenix Wright su Game Boy? Sì, grazie a un ottimo demake