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Project X: Light Years sta per ricevere la versione Reloaded, che introdurrà la Modalità Carriera

Lo sviluppatore di Project X: Light Years ha annunciato l'edizione Reloaded del gioco, che sarà distribuita come un gioco a sé stante.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   05/06/2026
Un boss di Project X: Light Years

Il prossimo 6 giugno segnerà l'uscita della "Reloaded Edition" dello sparatutto classico Project X: Light Years, seguito di uno dei classici dell'epoca 16-bit, in particolare su Amiga. Si tratta di una nuova versione del gioco che verrà distribuita come applicazione separata rispetto all'originale, introducendo diverse modifiche sostanziali, tra cui una veste grafica rinnovata, delle nuove meccaniche di gameplay e dei livelli riprogettati. Secondo quanto dichiarato, queste novità avvicineranno l'esperienza di gioco a quella offerta dalla "SE Edition" del Project X originale.

Tante novità

La scelta di pubblicare l'Edizione Reloaded come un prodotto a sé stante nasce dalla volontà di preservare il gioco originale. "Vogliamo mantenere la Legacy Edition come un gioco separato e completamente giocabile, con le sue classifiche intatte", ha spiegato lo studio di sviluppo. Di conseguenza, a causa delle significative modifiche al bilanciamento e a molti elementi di gioco, l'Edizione Reloaded sarà dotata di una sua classifica.

Oltre agli interventi tecnici ed estetici, il nuovo pacchetto introdurrà anche una modalità inedita: la Modalità Carriera, pensata per offrire un sistema di progressione a lungo termine (un contenuto endgame, quindi). All'interno di questa modalità, i giocatori potranno utilizzare le risorse accumulate per acquistare nuove navi, armi, abilità speciali e potenziamenti.

Disponibile Project X: Light Years, il seguito di Project X per Amiga che noi vecchi stavamo aspettando Disponibile Project X: Light Years, il seguito di Project X per Amiga che noi vecchi stavamo aspettando

Il creatore del gioco ha accompagnato l'annuncio con un commento per la comunità: "Spero che vi divertirete a giocarci tanto quanto io mi sono divertito a crearla". Infine, è stato confermato che tutti i miglioramenti apportati e l'inclusione della nuova Modalità Carriera saranno resi disponibili ai giocatori in possesso di Project X: Light Years in forma del tutto gratuita.

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