Project X: Light Years sta per ricevere la versione Reloaded, che introdurrà la Modalità Carriera

Tante novità

La scelta di pubblicare l'Edizione Reloaded come un prodotto a sé stante nasce dalla volontà di preservare il gioco originale. "Vogliamo mantenere la Legacy Edition come un gioco separato e completamente giocabile, con le sue classifiche intatte", ha spiegato lo studio di sviluppo. Di conseguenza, a causa delle significative modifiche al bilanciamento e a molti elementi di gioco, l'Edizione Reloaded sarà dotata di una sua classifica.

Oltre agli interventi tecnici ed estetici, il nuovo pacchetto introdurrà anche una modalità inedita: la Modalità Carriera, pensata per offrire un sistema di progressione a lungo termine (un contenuto endgame, quindi). All'interno di questa modalità, i giocatori potranno utilizzare le risorse accumulate per acquistare nuove navi, armi, abilità speciali e potenziamenti.

Il creatore del gioco ha accompagnato l'annuncio con un commento per la comunità: "Spero che vi divertirete a giocarci tanto quanto io mi sono divertito a crearla". Infine, è stato confermato che tutti i miglioramenti apportati e l'inclusione della nuova Modalità Carriera saranno resi disponibili ai giocatori in possesso di Project X: Light Years in forma del tutto gratuita.