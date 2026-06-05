L'analista Rhys Elliott si è detto convinto che, da qui alla fine del 2026, il racer prodotto da Microsoft riuscirà a superare i blockbuster di Capcom e di Pearl Abyss, imponendosi come il titolo con gli incassi più alti dell'anno .

Forza Horizon 6 si trova infatti dietro Resident Evil Requiem (185 milioni) e Crimson Desert (180 milioni) , ma sempre secondo le stime di Alinea Analytics è il gioco venduto più velocemente dell'anno su Steam: il 10% più di Requiem, il 40% più di Crimson Desert.

Stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, Subnautica 2 potrebbe aver venduto il doppio di Forza Horizon 6 su Steam a maggio , nella fattispecie cinque milioni di copie contro due e mezzo nel corso del mese che si è appena concluso.

Le possibili sorprese

La top five pubblicata da Alinea Analytics include anche le vendite di maggio di Far Far West, che ha rapidamente raggiunto il milione di copie vendute e lo scorso mese ha ritoccato questo numero aggiungendo altre 100.000 unità e posizionandosi quarto.

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"Il nostro settore mi ha già sorpreso in passato... e il numero di giochi eccezionali usciti negli ultimi due anni è senza precedenti", ha continuato Elliot. "È davvero un momento fantastico per essere videogiocatori."

"A proposito, non sottovalutate Far Far West! Ci ho giocato nel weekend con mio nipote, che va matto per i western e per i giochi cooperativi da affrontare con gli amici. Ci siamo divertiti un sacco e riesce davvero a soddisfare quella voglia di un'esperienza alla Helldivers 2, il tutto per appena una ventina di dollari."