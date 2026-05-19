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Far Far West ha raggiunto quota 1 milione di copie vendute su Steam

Evil Raptor ha annunciato che Far Far West ha raggiunto quota un milione di copie vendute su Steam, a conferma del grande successo riscosso finora dal gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/05/2026
I personaggi di Far Far West
Far Far West
Far Far West
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Far Far West ha venduto un milione di copie su Steam: un risultato davvero straordinario per il gioco sviluppato da Evil Raptor, che ha pubblicato un post per celebrare il raggiungimento del traguardo e ringraziare tutti gli utenti.

"Ehi, ragazzi, siamo senza parole", hanno scritto gli sviluppatori. "Si tratta davvero del traguardo di una vita e non avremmo mai potuto raggiungerlo senza di voi. Da parte di Evil Raptor e Fireshine Games vogliamo ringraziarvi tutti."

Le vendite di Far Far West procedono a ritmi notevoli fin dal lancio del gioco in accesso anticipato su Steam, avvenuto lo scorso 28 aprile: da allora il titolo ha letteralmente bruciato le tappe, pur essendo ancora all'inizio del suo percorso.

Far Far West ha venduto più di 250.000 copie in 48 ore, ed è già un successo Far Far West ha venduto più di 250.000 copie in 48 ore, ed è già un successo

In effetti il fatto di aver totalizzato oltre 250.000 copie vendute solo nelle prime quarantotto ore suggeriva prestazioni importanti per un'esperienza che sta mettendo tutti d'accordo grazie all'ambientazione western, alle contaminazioni horror e ai suoi scontri a fuoco frenetici.

Un'esperienza diversa dal solito

Nelle prime posizioni della classifica Steam, Far Far West ci mette al comando di una squadra di cacciatori di taglie robotici, incaricati di portare a termine missioni sempre più pericolose per conto dello sceriffo locale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Giocando da soli o in una cooperativa per un massimo di quattro partecipanti, il nostro obiettivo sarà dunque quello di dare la caccia a bersagli potenzialmente letali, eliminarli e tornare vivi per poter incassare la ricompensa che ci spetta.

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