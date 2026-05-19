Far Far West ha raggiunto quota 1 milione di copie vendute su Steam

Far Far West ha venduto un milione di copie su Steam: un risultato davvero straordinario per il gioco sviluppato da Evil Raptor, che ha pubblicato un post per celebrare il raggiungimento del traguardo e ringraziare tutti gli utenti.
"Ehi, ragazzi, siamo senza parole", hanno scritto gli sviluppatori. "Si tratta davvero del traguardo di una vita e non avremmo mai potuto raggiungerlo senza di voi. Da parte di Evil Raptor e Fireshine Games vogliamo ringraziarvi tutti."
Le vendite di Far Far West procedono a ritmi notevoli fin dal lancio del gioco in accesso anticipato su Steam, avvenuto lo scorso 28 aprile: da allora il titolo ha letteralmente bruciato le tappe, pur essendo ancora all'inizio del suo percorso.
In effetti il fatto di aver totalizzato oltre 250.000 copie vendute solo nelle prime quarantotto ore suggeriva prestazioni importanti per un'esperienza che sta mettendo tutti d'accordo grazie all'ambientazione western, alle contaminazioni horror e ai suoi scontri a fuoco frenetici.
Un'esperienza diversa dal solito
Nelle prime posizioni della classifica Steam, Far Far West ci mette al comando di una squadra di cacciatori di taglie robotici, incaricati di portare a termine missioni sempre più pericolose per conto dello sceriffo locale.
Giocando da soli o in una cooperativa per un massimo di quattro partecipanti, il nostro obiettivo sarà dunque quello di dare la caccia a bersagli potenzialmente letali, eliminarli e tornare vivi per poter incassare la ricompensa che ci spetta.
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