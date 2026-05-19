Far Far West ha raggiunto quota 1 milione di copie vendute su Steam

Far Far West ha venduto un milione di copie su Steam: un risultato davvero straordinario per il gioco sviluppato da Evil Raptor, che ha pubblicato un post per celebrare il raggiungimento del traguardo e ringraziare tutti gli utenti.

"Ehi, ragazzi, siamo senza parole", hanno scritto gli sviluppatori. "Si tratta davvero del traguardo di una vita e non avremmo mai potuto raggiungerlo senza di voi. Da parte di Evil Raptor e Fireshine Games vogliamo ringraziarvi tutti."

Le vendite di Far Far West procedono a ritmi notevoli fin dal lancio del gioco in accesso anticipato su Steam, avvenuto lo scorso 28 aprile: da allora il titolo ha letteralmente bruciato le tappe, pur essendo ancora all'inizio del suo percorso.

In effetti il fatto di aver totalizzato oltre 250.000 copie vendute solo nelle prime quarantotto ore suggeriva prestazioni importanti per un'esperienza che sta mettendo tutti d'accordo grazie all'ambientazione western, alle contaminazioni horror e ai suoi scontri a fuoco frenetici.