Far Far West è disponibile in accesso anticipato: è uno sparatutto western con robot e magie

Evil Raptor ha lanciato oggi Far Far West in accesso anticipato: si tratta di un nuovo sparatutto in prima persona caratterizzato da una particolare ambientazione che mischia il western con robot e magie.
Presentato come nuovo sparatutto cooperativo di Evil Raptor in occasione del PC Gaming Show dell'estate scorsa, all'interno delle iniziativa della Summer Game Fest, il gioco si presenta strutturato come un FPS ma con diversi elementi caratteristici, a partire appunto dalla particolare ambientazione.
Protagonisti dell'azione sono cacciatori di taglie robotici che si vestono e atteggiano come i cowboy dei film western, ma si presentano chiaramente un po' diversi.
Sparatutto western ma non proprio
In Far Far West prendiamo parte a vari contratti per trovare le taglie più ricercate, mettendo insieme una squadra e lanciandoci all'interno di diverse missioni generate da un sistema procedurale che può variare l'esperienza in maniera notevole.
Il sistema di combattimento sfrutta una grande quantità di armi diverse e abilità speciali, che mischiano le dinamiche tipiche delle armi da fuoco con modifiche anche sostanziali al funzionamento standard di queste.
Gli sviluppatori proseguono con il loro stile cartoonesco dopo Pumpkin Jack e Akimbot, cambiando però nettamente le atmosfere in questo caso.
L'azione a quattro giocatori richiede un'azione cooperativa piuttosto coordinata e la costruzione di squadre equilibrate per affrontare le varie situazioni, con le missioni che richiedono di esplorare nuove ambientazioni, raggiungere l'obiettivo e cercare di tornare indietro vivi.
Il gioco è ora disponibile in accesso anticipato su Steam a questo indirizzo.