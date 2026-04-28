Il gioco è ora disponibile in accesso anticipato su Steam a questo indirizzo .

L'azione a quattro giocatori richiede un'azione cooperativa piuttosto coordinata e la costruzione di squadre equilibrate per affrontare le varie situazioni, con le missioni che richiedono di esplorare nuove ambientazioni, raggiungere l'obiettivo e cercare di tornare indietro vivi.

Gli sviluppatori proseguono con il loro stile cartoonesco dopo Pumpkin Jack e Akimbot, cambiando però nettamente le atmosfere in questo caso.

Il sistema di combattimento sfrutta una grande quantità di armi diverse e abilità speciali, che mischiano le dinamiche tipiche delle armi da fuoco con modifiche anche sostanziali al funzionamento standard di queste.

In Far Far West prendiamo parte a vari contratti per trovare le taglie più ricercate, mettendo insieme una squadra e lanciandoci all'interno di diverse missioni generate da un sistema procedurale che può variare l'esperienza in maniera notevole.

Protagonisti dell'azione sono cacciatori di taglie robotici che si vestono e atteggiano come i cowboy dei film western, ma si presentano chiaramente un po' diversi.

Evil Raptor ha lanciato oggi Far Far West in accesso anticipato : si tratta di un nuovo sparatutto in prima persona caratterizzato da una particolare ambientazione che mischia il western con robot e magie .

Evil Raptor ha lanciato oggi Far Far West in accesso anticipato: si tratta del nuovo sparatutto in prima persona con ambientazione che mischia elementi western, fantascientici e magici.

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Far Far West è disponibile in accesso anticipato: è uno sparatutto western con robot e magie