Come da tradizione, ogni giocatore può specializzarsi: alcuni saranno in grado di curare i compagni, altri di utilizzare devastanti esplosivi, altri ancora di piazzare colpi di precisione dalla grande distanza.

Come si vede nel trailer, Far Far West può contare su di un sistema di combattimento che appare davvero solido , forte della presenza di numerose armi differenti che andranno a cambiare il nostro approccio agli scontri.

Annunciato con un trailer durante il PC Gaming Show, Far Far West è il nuovo sparatutto cooperativo di Evil Raptor ed è caratterizzato da un'ambientazione molto particolare: uno scenario western ma abitato da cacciatori di taglie robotici che affrontano minacce sovrannaturali.

C'è una beta in partenza

C'è una beta di Far Far West in partenza, ed è possibile iscriversi visitando il sito ufficiale del gioco, lasciando i propri dati e incrociando le dita nella speranza di essere selezionati per i test.

Insomma, le premesse del titolo di Evil Raptor appaiono ottime ma il percorso che ci condurrà all'uscita su PC potrebbe essere ancora lungo, visto che non c'è una data di lancio per il momento.