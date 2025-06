Enginefall sarà presto in fase di prova: è un PvP FPS multigiocatore "sociale" a base di treni

Il trailer di Enginefall

La descrizione ufficiale recita: "Enginefall è un gioco sandbox sociale multigiocatore che combina PvP ad alto rischio, crafting di sopravvivenza e progressione a lungo termine. Iniziate come "tailie", intrappolato in un'eterna servitù a bordo di un enorme mega-treno, e lottate per salire di classe, prendere il motore e diventare il conduttore. Sia che ci si concentri sulle sparatorie e sulle incursioni, sia che si creino amicizie e alleanze, sia che si crei la base e l'equipaggiamento migliori, ogni nuovo treno è un'occasione per tracciare il proprio percorso verso la libertà."

"Guidate la vostra rivolta nel modo che preferite: con la forza, la strategia o l'astuzia sociale. Le vite a disposizione possono essere limitate, ma i passeggeri più astuti sanno che si può sempre guadagnare di più durante il viaggio. Potete anche mettere in pausa la vostra rivoluzione entrando in ibernazione e tornare quando siete pronti a continuare la lotta."

"Scoprite isotopi o saccheggiate nuclei di carburante dal motore. Evacuate verso la navetta, la vostra capsula di salvataggio personale e l'imbarcazione d'assalto, per assicurarvi il bottino. Potenziate il vostro treno da un pezzo arrugginito a un potente mezzo di trasporto in grado di razziare altri treni."