Il team di Far Far West festeggia un altro traguardo di vendite

Evil Raptor ha festeggiato un altro traguardo di Far Far West, dopo le 250.000 copie vendute. Quale? Ha raddoppiato. Quindi, circa 500.000 giocatori hanno deciso di acquistarlo, un risultato che viene descritto come "ben oltre ogni aspettativa". In un messaggio rivolto alla community, gli sviluppatori hanno espresso la loro gratitudine per l'entusiasmo dimostrato dal pubblico: "Siamo felicissimi che vi stiate divertendo, ci piace guardare le vostre clip, leggere i vostri feedback e le vostre idee".