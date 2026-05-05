Il team di Far Far West festeggia un altro traguardo di vendite

Evil Raptor ha festeggiato un altro traguardo di Far Far West, dopo le 250.000 copie vendute. Quale? Ha raddoppiato. Quindi, circa 500.000 giocatori hanno deciso di acquistarlo, un risultato che viene descritto come "ben oltre ogni aspettativa". In un messaggio rivolto alla community, gli sviluppatori hanno espresso la loro gratitudine per l'entusiasmo dimostrato dal pubblico: "Siamo felicissimi che vi stiate divertendo, ci piace guardare le vostre clip, leggere i vostri feedback e le vostre idee".
Futuro roseo
Accanto all'entusiasmo, non manca però il riconoscimento della presenza di alcune criticità. Il team conferma di essere ancora impegnato nella risoluzione dei problemi segnalati dagli utenti e si scusa per i disagi riscontrati da parte della community. L'obiettivo dichiarato è quello di correggere rapidamente i bug per poter tornare a concentrarsi sull'aggiunta di nuovi contenuti.
Nel frattempo, gli sviluppatori invitano i giocatori a lasciare una recensione su Steam, sottolineando quanto questo supporto sia importante per il progetto.
Parlando proprio di recensioni su Steam, attualmente Far Far West ne ha quasi 16.000, il 96% delle quali posivite, per una media "estremamente positiva", per dirla nei termini della piattaforma di Valve. Insomma, non sta solo vendendo bene, ma sta anche piacendo molto.
Considerando che è ancora in Accesso Anticipato, ci sono anche dei grossi margini di miglioramento, che potrebbero trasformarlo in un titolo ancora più appassionante.