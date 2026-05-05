Ratchet & Clank Rift Apart su PC in forte sconto su Instant Gaming

Nuova offerta per Ratchet & Clank: Rift Apart su PC tramite Steam, ora acquistabile a un prezzo decisamente più basso rispetto al debutto. Il gioco, arrivato su piattaforma Windows dopo il successo su console, torna protagonista tra gli sconti più interessanti della settimana. Potete acquistarlo direttamente dal box qui sotto oppure dal link alla pagina prodotto . Il prezzo attuale è di 18,44€ (IVA esclusa), che sale a 22,50€ con IVA italiana al 22%. Il listino resta fissato a 60€, con uno sconto ufficiale del 69%. Considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 62,5%. Una soglia che rende il titolo molto più accessibile.

Un’esclusiva PlayStation ormai consolidata su PC

Rift Apart è uno dei capitoli più recenti della serie, noto per l'uso intensivo delle transizioni tra dimensioni e per un comparto tecnico pensato per sfruttare l'SSD di PS5. La versione PC include diverse opzioni grafiche avanzate, con supporto a tecnologie recenti e configurazioni ad alte prestazioni.

Il passaggio su PC ha ampliato il pubblico del gioco, che resta uno dei titoli più rappresentativi della lineup PlayStation Studios degli ultimi anni. A questo prezzo, diventa una proposta concreta sia per chi segue la serie sia per chi cerca un action platform visivamente avanzato senza spendere troppo. Qui trovate la nostra recensione.