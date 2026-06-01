Spunta una potenziale data di uscita per Onimusha: Way of the Sword su PS5, Xbox e PC

L'indiscrezione arriva da @intercelluar, un leaker su X forse non tra i più noti, ma che negli ultimi mesi si è costruito una certa credibilità dopo aver condiviso in anticipo il logo del vociferato Rayman Legends Retold , rivelato l'esistenza di Rayman Origins Enhanced Edition e pubblicato immagini di Assassin's Creed Black Flag Resynced. La soffiata è stata inoltre parzialmente corroborata dall'insider NateDrake: su ResetERA ha precisato di non poter confermare al 100% la data, ma che le sue fonti indicano comunque settembre come finestra di lancio puntata da Capcom.

Nelle ultime ore sta circolando in rete una possibile data di uscita per Onimusha: Way of the Sword : il nuovo capitolo della storica serie action adventure potrebbe debuttare su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 25 settembre .

Una data di uscita a prova di GTA 6?

Come sempre, suggeriamo di prendere con cautela indiscrezioni di questo tipo, in attesa di eventuali conferme ufficiali da parte di Capcom. Conferme che, tra l'altro, potrebbero arrivare a breve: la settimana del Summer Game Fest è appena iniziata e Onimusha: Way of the Sword potrebbe essere tra i protagonisti dello State of Play di domani, martedì 2 giugno, alle 23:00 italiane.

Se però diamo per buona la data trapelata, la scelta sembrerebbe mirare a evitare il "buco nero" rappresentato dal lancio di GTA 6, fissato per il 19 novembre. Una strategia adottata anche da altri publisher e che sta rendendo il mese di settembre sempre più affollato. Nello stesso periodo, infatti, sono attesi anche The Blood of Dawnwalker, Phantom Blade Zero e Marvel's Wolverine, giusto per fare alcuni nomi, e non è escluso che altri titoli si aggiungano nei prossimi giorni con gli annunci del Summer Game Fest, come ad esempio Gears of War: E-Day.

Insomma: per sfuggire all'onda d'urto del nuovo Grand Theft Auto, Onimusha: Way of the Sword e altri giochi, pur appartenendo a generi differenti, rischiano comunque di finire per cannibalizzarsi l'attenzione del pubblico.