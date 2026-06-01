Kohei Ikeda, il game director di Tekken 8, ha lasciato Bandai Namco

Oltre al ruolo chiave nell'ultimo capitolo della serie picchiaduro, Ikeda può vantare un curriculum di tutto rispetto : è stato game director anche di Tekken 7 , producer di Tekken 3D: Prime Edition , game designer di Tekken Tag Tournament 2 e sviluppatore e director degli effetti di battaglia di Soulcalibur 4 .

Kohei Ikeda , il chief producer e game director di Tekken 8 , ha annunciato di aver lasciato Bandai Namco dopo vent'anni, con l'intenzione di continuare a lavorare all'interno dell'industria anche in futuro.

Il messaggio di Ikeda

Nel suo messaggio di addio, Ikeda ha espresso orgoglio per la sua carriera in Bandai Namco e ha confermato che "continuerà ad affrontare nuove sfide come sviluppatore", senza però rivelare dettagli sui suoi prossimi progetti.

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"Ho ufficialmente lasciato Bandai Namco Entertainment dopo molti anni all'interno della compagnia", recita il post pubblicato su X. "[...] Essere stato incaricato del ruolo di game director per Tekken 7 e Tekken 8 mi ha dato l'opportunità di entrare in contatto con fan e membri della fighting game community (FGC) di tutto il mondo. Condividere l'entusiasmo, celebrare insieme e vivere momenti indimenticabili con tutti voi è diventato uno dei più grandi tesori della mia vita. Ci sono stati tanti momenti di gioia, ma anche momenti difficili. Abbiamo festeggiato insieme, e altre volte ho ricevuto critiche appassionate e incoraggiamenti. Eppure, ognuno di quei momenti ha contribuito a spingere avanti sia me che il Tekken Project."

"Che si trattasse di qualcuno che a un evento mi diceva "Grazie per tutto il duro lavoro che fate per noi!" oppure di chi mi ricordava "Dovete bilanciare meglio il gioco!", ogni singolo commento mi ha sostenuto e motivato. Per questo vi sono profondamente grato."

"E ai membri del team di sviluppo che hanno combattuto al mio fianco per così tanti anni, non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Non ho alcun dubbio: tutto ciò che abbiamo realizzato è stato possibile solo grazie a questa squadra. Sono immensamente orgoglioso di aver avuto l'opportunità di creare giochi insieme a persone straordinarie che hanno messo il cuore in questo lavoro."

"Anche se il mio ruolo di game director sta giungendo al termine, i valori che io e il Tekken Project abbiamo sempre considerato fondamentali - restare vicini ai fan e alla community, costruire il gioco insieme a tutti - non cambieranno mai. Ho affidato questi valori, questo testimone, all'incredibile team che continuerà a plasmare il futuro di Tekken. Mentre guardo con entusiasmo al futuro di Tekken e della FGC (la community dei giocatori picchiaduro, ndr), continuerò anche ad affrontare nuove sfide come sviluppatore."

L'addio di Ikeda segue quello di Katsuhiro Harada, veterano e storico producer della serie Tekken e molte altre IP di Bandai Namco, che alla fine dello scorso anno ha lasciato la compagnia e ha annunciato l'apertura di VS Studio sotto l'ala di SNK.