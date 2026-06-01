Blood Message sarà al Summer Game Fest, è l'ambizioso nuovo action adventure tripla A di NetEase

Annunciato quasi un anno fa, è stato presentato come un ambizioso progetto tripla A sviluppato da Thunder Fire Studio in Unreal Engine 5 per PC e console (non ancora specificate). Si tratta inoltre del primo gioco single player non free-to-play di NetEase , colosso cinese storicamente legato a modelli di monetizzazione basati sulle microtransazioni.

Al contrario delle passate edizioni, finora Geoff Keighley ha mantenuto il massimo riserbo su cosa verrà mostrato durante l'edizione 2026 del Summer Game Fest in programma per questo venerdì. Tuttavia, ora che mancano pochissimi giorni allo show, ha deciso di iniziare a sbottonarsi un po' di più: nelle scorse ore ha confermato che per l'occasione ci sarà anche Blood Message , un nuovo action adventure realizzato da NetEase, che sin dall'annuncio ha attirato la curiosità di molti giocatori.

I primi dettagli su Blood Message

Gli autori lo descrivono come un "gioco d'azione e avventura cinematografico, per giocatore singolo, con storia lineare e guidata dalla narrazione", che combina combattimenti brutali in stile survival con una narrazione orientale profonda.

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Ambientato nella Cina imperiale, negli ultimi anni della dinastia Tang, il gioco segue le vicende di un messaggero senza nome e di suo figlio. Coinvolti nella rivolta di Dunhuang e mossi dalla lealtà verso la famiglia e la patria, i due intraprendono un viaggio di 3.000 li (circa 1.000 km) verso la capitale imperiale di Chang'an, attraversando deserti letali, assedi violenti e le terre selvagge dell'Asia orientale e centrale per consegnare un messaggio capace di cambiare il destino di un Paese dilaniato dalla guerra.

Finora di Blood Message sono stati mostrati solo un trailer cinematografico e alcune immagini. Proprio per questo, il Summer Game Fest potrebbe rivelarsi il palcoscenico ideale per presentare le prime sequenze di gameplay e condividere nuovi dettagli sul progetto.