Blood Message annunciato con un trailer da NetEase, è un action adventure tripla A in Unreal Engine 5

A sorpresa, poche ore fa NetEase ha annunciato Blood Message, un action adventure AAA focalizzato sulla narrazione in sviluppo per PC e console ancora da specificare. È in sviluppo presso Thunder Fire Studio, con una data di uscita ancora da fissare. Qui sotto trovate il primo trailer e immagini del gioco.

Si tratta del primo titolo tripla A single-player non free-to-play dello sviluppatore cinese, storicamente concentrato quasi esclusivamente su giochi gratuiti con microtransazioni. Potrebbe segnare l'inizio di una nuova strategia: sappiamo che NetEase ha investito molto in studi occidentali come Quantic Dream (Detroit: Become Human), ha acquisito team come Grasshopper Manufacture (No More Heroes) e fondato il Nagoshi Studio (guidato dal creatore della serie Yakuza), suggerendo l'arrivo di altri giochi single player premium.

"Con Blood Message stiamo introducendo i giocatori in una nuova generazione di avventure di alto livello", ha dichiarato Zhipeng Hu, produttore capo e vicepresidente esecutivo di NetEase Games. "Come prima esperienza di NetEase completamente incentrata sul giocatore singolo, dopo due decenni di profonda dedizione all'industria del gioco, siamo pronti a offrire un'esperienza davvero epica e cinematografica ai giocatori di tutto il mondo."