Nintendo eShop, i migliori giochi per Nintendo Switch 1 e 2 in offerta a giugno

Siete riusciti ad acquistare Nintendo Switch 2? Oppure avete deciso di tenere il modello originale ancora per un po'? In ogni caso, vi tornerà comodo conoscere le migliori offerte di giugno su eShop!

Anche su Nintendo eShop gli sconti non finiscono mai, e con Nintendo Switch 2 ormai approdato nei negozi l'entusiasmo attorno alle promozioni disponibili sulla piattaforma digitale è senz'altro destinato ad aumentare, complice la ben nota retrocompatibilità e i suoi risvolti anche inattesi, come ad esempio i miglioramenti tecnici automatici presenti in determinati titoli. Dunque quali sono i migliori giochi per Nintendo Switch 1 e 2 in offerta nel mese di giugno? Ci sono ancora poche ore per approfittare del prezzo più basso di sempre su Mario + Rabbids: Sparks of Hope e Neon White, ma la lista è in verità corposa e include diversi gioiellini che sarebbe un peccato perdersi, specie a queste cifre.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope Mario + Rabbids: Sparks of Hope è disponibile al prezzo più basso di sempre su eShop, appena 14,99€ anziché 59,99€ per uno sconto pari al 75%, ma bisogna essere rapidi perché la promozione sarà valida soltanto fino al 20 giugno. L'occasione, ovviamente, è di quelle che non bisogna perdere: lo strategico sviluppato da Ubisoft Milan arricchisce e migliora la formula del primo capitolo, consegnandoci un'esperienza straordinaria. Se infatti in Kingdom Battle il gameplay seguiva in maniera minuziosa le regole di un sistema a turni di stampo classico, in questo sequel i personaggi possono muoversi liberamente all'interno degli scenari, pur nell'ambito delle rispettive capacità di spostamento, e ciò conferisce ai combattimenti una dinamicità assolutamente inedita, che fa la differenza e colpisce fin dalle prime battute. L'intelligenza artificiale dei nemici magari non sfrutta appieno tali possibilità, restando ancorata al passato, ma l'introduzione degli Spark, con le loro abilità attive e passive, si pone come un'ulteriore aggiunta di grande valore a un impianto già molto solido, che in questo modo spinge il giocatore a cambiare personaggio e a sperimentare sinergie inedite nei confini di un sistema di progressione piuttosto sfaccettato. Una sequenza di combattimento di Mario + Rabbids: Sparks of Hope Se avete letto la nostra recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope sapete che il gioco ha qualche problema di bilanciamento ma può contare su tantissimi elementi di pregio che colmano assolutamente le sue piccole mancanze: dalla direzione artistica al comparto narrativo, dalle ambientazioni ai protagonisti, ci troviamo di fronte un'avventura che sarebbe un peccato perdersi... specie a questo prezzo.

Neon White Anche Neon White tocca la sua cifra minima su eShop, 10,99€ anziché 21,99€ per una riduzione del 50%, ma in questo caso avrete tutto il tempo per valutare l'acquisto: la promozione sul titolo sviluppato da Angel Matrix e prodotto da Annapurna sarà valida fino all'8 luglio. Immaginiamo tuttavia non ci sia molto su cui ragionare, vista la sorprendente qualità di questo frenetico action platform in prima persona. Uno degli scenari di Neon White Caratterizzato da un racconto che riprende elementi in stile visual novel, il gioco ci mette nei panni di White, un assassino passato a miglior vita che viene richiamato in Paradiso perché svolga il ruolo di Neon e si occupi di eliminare i Demoni che infestano i nove Cieli durante i Dieci Giorni del Giudizio. Il premio? Un soggiorno prolungato fra le nuvole... Divertente e surreale, la storia di White viene ben presto arricchita dalla presenza di numerosi comprimari, i Neon che sono arrivati prima di lui, e sfocia talvolta in situazioni inaspettate e accattivanti. È tuttavia il gameplay a costituire il fulcro dell'esperienza, forte di un impianto che si basa sul mix di due semplici azioni ripetute ancora e ancora: correre e sparare. I dialoghi in stile visual novel di Neon White Lanciati a tutta velocità su piattaforme infestate dai nemici, avremo la possibilità di sfruttare un interessante sistema di carte e accedere a missioni secondarie che aumentano la durata della campagna, insieme a tante scorciatoie e segreti da scoprire: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Neon White.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 Quando mancano ormai poche settimane all'uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 non è mai stata così conveniente su eShop: grazie agli sconti potete portarvi a casa la raccolta rimasterizzata a soli 9,99€ anziché 19,99€, con un risparmio del 50% che sarà valido ancora per alcuni giorni, fino al 25 giugno. Solid Snake in Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 Il pacchetto preparato da Konami consente di rivivere non solo i primi tre capitoli della celebre saga diretta da Hideo Kojima pubblicati sulle console PlayStation, dunque Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, ma anche i classici a 8 bit che li hanno preceduti, Metal Gear: Snake's Revenge e Metal Gear 2: Solid Snake. Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, il risultato finale è una raccolta senz'altro imperdibile per i fan della serie, che include l'iconico doppiaggio in italiano del primo episodio, con tutte le sue meravigliose storture, e un corposo elenco di extra sotto forma di sceneggiature, artbook, graphic novel digitali e colonne sonore complete. Snake nel terzo capitolo della serie in Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 Trattandosi di semplici remaster, naturalmente gli spigoli e la legnosità originali sono rimasti al loro posto e si fanno inevitabilmente sentire quando ci si cimenta con i capitoli meno recenti di Metal Gear Solid, che all'epoca apparivano rivoluzionari per le soluzioni introdotte e hanno indubbiamente influenzato le produzioni successive, stabilendo standard notevolissimi.

Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics Restiamo sul tema della nostalgia con Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, la raccolta degli storici picchiaduro che la casa giapponese ha realizzato in collaborazione con Marvel e che include ben sette titoli storici. Ebbene, grazie alle offerte disponibili su eShop potete portarvi a casa il pacchetto a 29,99€ anziché 49,99€ fino al 30 giugno, approfittando di uno sconto del 40%. Due capitani a confronto in Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics Dalle meccaniche a scorrimento di The Punisher alla tradizionale struttura a incontri dei vari X-Men: Children of the Atom, Marvel Super Heroes e gli spettacolari "versus", che hanno aperto la sfida fra gli eroi Capcom e quelli Marvel, non c'è dubbio che la collection sia ben assortita, ricca di contenuti di notevole valore e ottimizzata in maniera perfetta per una fruizione odierna. Avete letto la nostra recensione di Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics?