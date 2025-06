Blood Message, tutto quello che sappiamo sullo spettacolare action adventure di NetEase

Ambientato nella Cina imperiale, precisamente durante la fase finale della dinastia Tang, il gioco racconta la storia di un padre guerriero alla disperata ricerca del figlio mentre infuriano le battaglie: un incipit che porta inevitabilmente a pensare al "nuovo" God of War, sebbene in realtà il progetto somigli più a un Assassin's Creed sotto steroidi , per tutta una serie di motivi.

Blood Message è il titolo del nuovo, ambizioso action adventure per PC e console sviluppato da 24 Entertainment e prodotto da NetEase, presentato alcuni giorni fa con un trailer cinematografico assolutamente spettacolare, che ha messo in mostra con straordinaria efficacia le incredibili caratteristiche di questa esperienza mossa dall'Unreal Engine 5.

La trama di Blood Message, per quanto ne sappiamo

Come detto, Blood Message ci condurrà nella Cina imperiale dell'anno 848, dunque alla fine della dinastia Tang: un periodo storico cruciale per il paese, che veniva da un'epoca di parziale unificazione e si affacciava verso una fase nuovamente segnata da guerre e divisioni, dominata dalla violenza e dal conflitto anche per via di alcuni importanti moti rivoluzionari.

È in questo difficile contesto che si muove il protagonista del gioco, un guerriero a cui viene affidato l'incarico di consegnare un importante messaggio che potrebbe cambiare le sorti della sua terra natia, e che l'uomo deve recapitare in un luogo che si trova a diversi chilometri di distanza, alternando momenti in cui viaggia insieme al figlio adolescente, Ning, e altri in cui va alla sua disperata ricerca.

Pare infatti che il ragazzo sia determinato a unirsi a una delle fazioni in lotta per il controllo del paese: una decisione che lascia il padre sconvolto, vista la sua convinzione di come questa ennesima guerra finirà solo per mietere vittime innocenti e non cambierà lo stato delle cose, per quanto validi possano essere i motivi di chi ha deciso di ribellarsi a Tang.

Il protagonista di Blood Message

I riferimenti ad Assassin's Creed appaiono piuttosto chiari; anche sul piano del gameplay, come vedremo fra poco. La componente storica, le architetture suggestive, la visuale in terza persona e il focus sull'esplorazione sembrano rivelare come gli sviluppatori abbiano tratto grande ispirazione dalla serie Ubisoft, puntando però a portare sullo schermo transizioni cinematografiche degne delle opere di Naughty Dog.

Purtroppo il trailer di presentazione si limita praticamente a quello: una carrellata di impattanti sequenze di intermezzo che, per quanto calcolate con il motore di gioco in tempo reale, ci dicono per il momento ben poco delle meccaniche che andranno a caratterizzare questa esperienza, pur fornendoci un assaggio convincente delle ambientazioni e di alcuni comprimari.

La donna misteriosa che ci aiuterà in Blood Message

Fra questi spicca una donna misteriosa, che si offre di aiutare il protagonista e suo figlio ad attraversare indenni il deserto e che potrebbe avere un ruolo di grande rilevanza all'interno di una storia che vede tuttavia anche la presenza di altri personaggi, come il monaco che si vede in alcune sequenze e con cui condivideremo una parte del viaggio.