NVIDIA presenta DLSS 4.5 Ray Reconstruction, in arrivo per le GPU RTX con quasi 30 giochi supportati al lancio

NVIDIA ha annunciato il DLSS 4.5 Ray Reconstruction, una nuova evoluzione della sua tecnologia di upscaling basata sull'IA che introduce un modello transformer di seconda generazione, progettato per migliorare sensibilmente la qualità dell'immagine nei giochi con ray tracing e path tracing. Il debutto è previsto per agosto e sarà disponibile su tutte le schede grafiche GeForce RTX.

Per chi non lo sapesse, la Ray Reconstruction è una tecnica di rendering che sostituisce i tradizionali denoiser manuali con una rete neurale addestrata sui supercomputer NVIDIA. Il modello ricostruisce i pixel mancanti e riduce il rumore nelle aree più complesse di un frame ray‑traced, analizzando in modo intelligente i dati temporali e spaziali del motore di gioco. A differenza dei denoiser classici, unifica in un'unica soluzione sia il denoising sia la Super Resolution, ottenendo immagini più nitide, un'illuminazione più accurata, meno artefatti e una resa complessivamente più fedele.