NVIDIA presenta DLSS 4.5 Ray Reconstruction, in arrivo per le GPU RTX con quasi 30 giochi supportati al lancio

NVIDIA ha annunciato il DLSS 4.5 Ray Reconstruction, una nuova evoluzione della sua tecnologia di upscaling basata sull'IA che introduce un modello transformer di seconda generazione, progettato per migliorare sensibilmente la qualità dell'immagine nei giochi con ray tracing e path tracing. Il debutto è previsto per agosto e sarà disponibile su tutte le schede grafiche GeForce RTX.
Per chi non lo sapesse, la Ray Reconstruction è una tecnica di rendering che sostituisce i tradizionali denoiser manuali con una rete neurale addestrata sui supercomputer NVIDIA. Il modello ricostruisce i pixel mancanti e riduce il rumore nelle aree più complesse di un frame ray‑traced, analizzando in modo intelligente i dati temporali e spaziali del motore di gioco. A differenza dei denoiser classici, unifica in un'unica soluzione sia il denoising sia la Super Resolution, ottenendo immagini più nitide, un'illuminazione più accurata, meno artefatti e una resa complessivamente più fedele.
Le novità e i primi giochi supportati
Secondo NVIDIA, il nuovo DLSS 4.5 Ray Reconstruction introduce miglioramenti significativi in termini di efficienza e precisione. Il denoiser aggiornato offre il 35% di capacità di calcolo in più e gestisce il 20% di parametri aggiuntivi, mantenendo prestazioni comparabili al modello precedente.
Parallelamente, la Super Resolution beneficia dei progressi introdotti con DLSS 4.5: il modello acquisisce una consapevolezza spaziale più profonda e utilizza in modo più intelligente il campionamento dei pixel e i dati di movimento, garantendo una resa dell'illuminazione più accurata, una stabilità temporale superiore e un movimento più chiaro nelle scene ray‑traced e path‑traced.
Il nuovo modello è stato inoltre addestrato su un dataset più ampio, migliorando ulteriormente la capacità di ricostruzione dell'immagine e la selezione dei dati più affidabili. Infine, NVIDIA offre agli sviluppatori un controllo più fine sull'accumulo temporale, permettendo una regolazione più precisa della risposta del modello e aprendo la strada a una qualità d'immagine ancora più elevata.
Al lancio, il DLSS 4.5 Ray Reconstruction sarà compatibile con 27 giochi, tra cui produzioni recenti come Pragmata, Crimson Desert e Directive 8020. Ecco la lista completa, destinata ad ampliarsi nelle prossime settimane:
- Alan Wake 2
- Enlisted
- NTE (Neverness to Everness)
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Everspace 2
- Portal with RTX
- Backrooms: Escape Together
- F1 25
- Pragmata
- Call of Duty: Black Ops 7
- FBC: Firebreak
- Resident Evil Requiem
- Crimson Desert
- Half-Life 2 RTX
- Samson
- Cyberpunk 2077
- Hogwarts Legacy
- Star Wars Outlaws
- Death Relives
- Incursion Red River
- Subliminal
- Directive 8020
- Indiana Jones e l'Antico cerchio
- Sword of Justice
- DOOM: The Dark Ages
- NARAKA: BLADEPOINT
- The First Descendant
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