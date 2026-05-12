SNK investe nel nuovo studio dell'ex-Tekken Katsuhiro Harada: nasce VS Studio

SNK Corporation ha annunciato di aver investito in VS Studio , la nuova software house fondata da Katsuhiro Harada , figura storica dell'industria videoludica giapponese, che per anni è stato il volto della serie Tekken . Lo studio è stato istituito ufficialmente il 1° maggio 2026 e diventerà una sussidiaria del gruppo SNK.

Andare oltre la tradizione

Nel messaggio pubblicato in occasione dell'annuncio, Harada ha spiegato che la filosofia dello studio sarà "andare oltre la tradizione, puntando alla perfezione". L'autore ha aggiunto che il team unirà "tecnologia, sensibilità ed esperienza di livello mondiale" per creare nuove idee e giochi memorabili.

Harada ha anche chiarito il significato del nome scelto per lo studio. "VS" richiama diversi concetti, tra cui le origini nel settore dei videogiochi, lo spirito del confronto e la volontà di sfidare le convenzioni. Tra le interpretazioni citate figurano anche espressioni come "Visionary Standard", "Volition Shift" e "Vanguard Spirit".

Parlando della nascita del progetto, Harada ha spiegato di aver riflettuto a lungo sul modo in cui i team di sviluppo possano lavorare nelle condizioni migliori. "VS Studio è una risposta a questa domanda", ha dichiarato. "Vogliamo riunire tecnologia, conoscenze e persone appassionate per offrire le migliori esperienze videoludiche ai giocatori di tutto il mondo."

Anche Yasuyuki Oda di SNK ha commentato la partnership, definendo Harada "un amico di lunga data e un degno rivale". Oda ha aggiunto che l'idea di collaborare insieme era stata discussa più volte in passato e che ora "quel sogno è diventato realtà".

Katsuhiro Harada ha trascorso oltre trent'anni in Namco, lavorando allo sviluppo e alla produzione di numerosi giochi arcade, console e VR. Nel corso della sua carriera ha inoltre avuto un ruolo importante nella crescita della scena competitiva dei picchiaduro, sostenendo tornei ed eventi internazionali sin dagli anni Novanta.

VS Studio avrà sede a Tokyo e si occuperà di pianificazione, sviluppo e gestione di videogiochi.