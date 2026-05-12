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Indiana Jones e l'Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 a confronto con PS5 e Xbox Series S in un video

Un nuovo video di ElAnalistaDeBits mette a confronto la versione Nintendo Switch 2 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio con PS5 e Xbox Series S.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/05/2026
Indiana Jones e l'Antico Cerchio

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video confronto dedicato alla versione Nintendo Switch 2 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, messa fianco a fianco con le edizioni PS5 e Xbox Series S.

Secondo lo youtuber, il vantaggio principale della versione Switch 2 rispetto alle concorrenti è il DLSS, che consente alla console Nintendo di ottenere un'immagine sensibilmente più nitida e pulita rispetto a Xbox Series S, nonostante una risoluzione di output simile: 1080p upscalati in modalità docked contro 1080p dinamici. In portatile, Switch 2 scende invece a 720p upscalati.

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La console Microsoft dal canto suo ha impostazioni grafiche leggermente superiori, in particolare per quanto riguarda la resa della geometria distante, la qualità delle ombre e le animazioni della vegetazione. Infine, PS5, forte dell'hardware più potente, offre la migliore qualità visiva complessiva e una risoluzione dinamica che può raggiungere i 1800p.

Solo 30 fps su Nintendo Switch 2

Sul fronte prestazionale, Switch 2 è l'unica tra le tre piattaforme a proporre un framerate bloccato a 30 fps, mentre PS5 e Xbox Series S raggiungono i 60 fps. La differenza è più evidente trattandosi di un gioco in prima persona, dove la fluidità incide maggiormente sulla percezione dell'esperienza.

In conclusione, per ElAnalistaDeBits la versione Switch 2 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio rappresenta "una conversione solida e un'esperienza fantastica", con l'unico compromesso rilevante legato al frame rate limitato. Un parere fondamentalmente allineato a quello che abbiamo espresso nel nostro speciale dedicato alla versione Nintendo Switch 2 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, da oggi disponibile al prezzo di 69,99 euro.

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