Indiana Jones e l’Antico Cerchio è un piccolo miracolo su Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 sta riuscendo in qualcosa che solo superficialmente era stato nelle corde della versione precedente della console della Grande N. Nonostante non siano mancate trasposizioni come The Witcher 3 e DOOM Eternal, il numero di questo genere di operazioni commerciali avviate dalle terze parti sono state scarse e per lo più relative a produzioni disponibili altrove già da molto tempo. In più, i compromessi in termini grafici erano vistosi, in alcuni casi tali da influenzare pesantemente la fruizione.

Con Nintendo Switch 2 la situazione è molto diversa. Non solo le riconversioni sono frequenti, non solo spesso vengono pubblicate in concomitanza con il debutto su PlayStation 5 e Xbox Series, ma si configurano come edizioni di tutto rispetto, graziate da una qualità estetica notevole. Da Resident Evil Requiem, a Kena: Bridge of Spirits, passando per Fallout 4, solo negli ultimi mesi sono stati tanti i recuperi di vecchie glorie e le novità rese disponibili anche sull'ibrida di Kyoto.

Come annunciato tempo addietro, è arrivato il turno di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, apprezzatissima avventura di MachineGames che, dopo averla recensita su PC e Xbox Series e averla rigiocata su PlayStation 5, è pronta a deliziare anche il pubblico di Nintendo Switch 2. La trasposizione può dirsi riuscita? Vale la pena mettersi il cappello e armarsi di frusta anche in portabilità?