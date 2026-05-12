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La crisi delle memorie colpisce anche i pannelli OLED per smartphone: Samsung resta leader, BOE cresce

Le spedizioni di display OLED per smartphone sono diminuite del 12% nel primo trimestre del 2026. Samsung mantiene il primato, mentre BOE consolida la sua presenza.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   12/05/2026
iPhone

Il rallentamento del mercato degli smartphone continua a produrre effetti a catena sull'intera filiera tecnologica. La recente carenza di memorie DRAM ha spinto molti produttori a ridurre gli ordini di componenti, coinvolgendo anche i pannelli OLED utilizzati negli smartphone di fascia alta e media.

Secondo i nuovi dati diffusi da UBI Research, le spedizioni globali di pannelli OLED per smartphone hanno registrato una flessione significativa nei primi tre mesi del 2026, segnale di un settore che sta attraversando una fase di assestamento.

Spedizioni OLED in calo, ma Samsung mantiene il 44% del mercato

Nel primo trimestre del 2026 sono stati distribuiti circa 190 milioni di pannelli OLED per smartphone. Si tratta di un calo del 12% rispetto allo stesso periodo del 2025 e di una diminuzione del 20% rispetto al quarto trimestre del 2025.

Quote di mercato delle spedizioni di smartphone OLED per azienda nel primo trimestre del 2026: Samsung Display mantiene la leadership con una quota del 44,4%, mentre il calo delle spedizioni dei produttori di pannelli coreani è stato pari a solo la metà rispetto a quello dei rivali cinesi (fonte: UBI Research)
Quote di mercato delle spedizioni di smartphone OLED per azienda nel primo trimestre del 2026: Samsung Display mantiene la leadership con una quota del 44,4%, mentre il calo delle spedizioni dei produttori di pannelli coreani è stato pari a solo la metà rispetto a quello dei rivali cinesi (fonte: UBI Research)

Nonostante la contrazione del mercato, Samsung Display continua a dominare il settore con una quota del 44%. Le dimensioni del gruppo consentono di assorbire meglio le oscillazioni della domanda e di mantenere una posizione di forza nei confronti dei principali clienti.

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LG Display si ferma invece al 9% del mercato, pur mostrando una leggera crescita rispetto all'anno precedente. Gli analisti prevedono un miglioramento nella seconda metà del 2026, quando l'azienda dovrebbe ottenere nuovi ordini per i prossimi iPhone di Apple.

Il secondo posto spetta a BOE Technology, che detiene il 16% del mercato globale. Il produttore cinese è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante proponendo pannelli OLED a costi inferiori rispetto ai concorrenti sudcoreani. BOE viene spesso utilizzato come fornitore alternativo da aziende come Apple, anche se in passato ha incontrato difficoltà legate alla qualità e alla resa produttiva. Nonostante questi limiti, la pressione sui costi sta rendendo le sue soluzioni sempre più interessanti.

Secondo indiscrezioni, persino Samsung starebbe valutando l'adozione di display BOE per il futuro Samsung Galaxy S27 base, con l'obiettivo di contenere le spese per i componenti in un periodo caratterizzato dall'aumento dei costi delle memorie.

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