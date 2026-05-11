Dua Lipa denuncia Samsung: chiesti 15 milioni di dollari per l’uso non autorizzato di una foto

Dua Lipa ha citato in giudizio Samsung Electronics negli Stati Uniti, accusando il gruppo coreano di aver utilizzato senza permesso una sua fotografia sulle confezioni di alcuni televisori. La richiesta di risarcimento parte da 15 milioni di dollari (circa 13 milioni e 200 mila euro), a cui potrebbero aggiungersi eventuali profitti ottenuti dalla campagna e le spese legali.

La causa è stata depositata alla fine della scorsa settimana e ruota attorno a uno scatto intitolato "Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024". Secondo quanto sostenuto dalla cantante, l'immagine è protetta da copyright e sarebbe stata stampata sul fronte delle scatole di alcuni TV Samsung commercializzati negli Stati Uniti almeno dal 2025. Secondo i legali della popstar, l'uso della foto avrebbe potuto indurre i consumatori a credere che esistesse una collaborazione ufficiale tra Dua Lipa e Samsung, quando in realtà non sarebbe mai stato concesso alcun consenso.