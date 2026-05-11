Dua Lipa denuncia Samsung: chiesti 15 milioni di dollari per l’uso non autorizzato di una foto

Dua Lipa ha citato in giudizio Samsung Electronics negli Stati Uniti, accusando il gruppo coreano di aver utilizzato senza permesso una sua fotografia sulle confezioni di alcuni televisori. La richiesta di risarcimento parte da 15 milioni di dollari (circa 13 milioni e 200 mila euro), a cui potrebbero aggiungersi eventuali profitti ottenuti dalla campagna e le spese legali.
La causa è stata depositata alla fine della scorsa settimana e ruota attorno a uno scatto intitolato "Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024". Secondo quanto sostenuto dalla cantante, l'immagine è protetta da copyright e sarebbe stata stampata sul fronte delle scatole di alcuni TV Samsung commercializzati negli Stati Uniti almeno dal 2025. Secondo i legali della popstar, l'uso della foto avrebbe potuto indurre i consumatori a credere che esistesse una collaborazione ufficiale tra Dua Lipa e Samsung, quando in realtà non sarebbe mai stato concesso alcun consenso.
La foto sulle confezioni dei TV e il presunto impatto sulle vendite
Uno degli aspetti centrali della denuncia riguarda l'effetto che l'immagine avrebbe avuto sulle decisioni d'acquisto. Nei documenti depositati in tribunale vengono citati alcuni messaggi pubblicati sui social network da utenti che affermano di aver notato il prodotto proprio grazie alla presenza della cantante sulla confezione.
In un caso, un fan avrebbe dichiarato di non avere intenzione di comprare un televisore, ma di aver cambiato idea dopo aver visto la scatola. Un altro utente avrebbe scritto che acquistare quel modello sarebbe stato un modo per avere un prodotto legato a Dua Lipa.
Per l'artista, il nodo della questione riguarda il controllo commerciale della propria immagine. Negli ultimi anni la cantante ha infatti siglato accordi con marchi come Puma, Versace, Porsche, Apple e Chanel, partnership che contribuiscono a definire il valore economico della sua immagine pubblica.
Dai documenti emerge che Dua Lipa avrebbe scoperto l'utilizzo della fotografia nel giugno del 2025 e avrebbe chiesto a Samsung di interromperne l'uso. Secondo la denuncia, l'azienda avrebbe respinto queste richieste, continuando a distribuire i televisori con lo stesso imballaggio.
Oltre al risarcimento economico, la cantante chiede un'ingiunzione che impedisca a Samsung di utilizzare ulteriormente la sua immagine. Per il momento il gruppo sudcoreano non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Voi che cosa ne pensate? Comprereste un TV spinti dall'immagine sulla confezione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.
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