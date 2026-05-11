Nintendo sta per cambiare il nome del My Nintendo Store

C'è una variazione in arrivo presto per quanto riguarda il My Nintendo Store, comunicata dalla compagnia all'interno delle varie iniziative emerse con la conclusione del trimestre fiscale, ma in questo caso non si tratta proprio di un cambiamento di grande rilievo.
Il negozio online cambierà nome si chiamerà infatti semplicemente Nintendo Store, con un'operazione di modifica del branding piuttosto marginale ma comunque importante, considerando che si tratta del negozio ufficiale interno alla compagnia per la vendita di oggetti, console ed elementi fisici tra i prodotti Nintendo.
Il cambio di nome avrà luogo il 27 maggio, dunque proprio questo mese, ma non dovrebbe portare a ulteriori modifiche per quanto riguarda il servizio o i prodotti in vendita.
Non più "my"
Lo store in questione era stato rivisto in maniera più profonda nel febbraio del 2022, quando era stato adottato il nome My Nintendo Store in maniera globale, ma a quanto pare la decisione è stata rivista dalla compagnia, tornando a una denominazione più semplice.
Il cambiamento dovrebbe riguardare tutte le aree geografiche in cui il servizio è attivo, dunque anche l'Italia, in attesa di ulteriori informazioni su altre possibili variazioni.
Il My Nintendo Store è stato progettato come elemento strettamente connesso con il programma di fidelizzazione My Nintendo, che consente di raccogliere punti d'oro e platino attraverso varie iniziative e spenderli per acquistare prodotti esclusivi all'interno del catalogo.
All'interno del negozio è possibile acquistare sia elementi digitali che prodotti fisici, tra gadget, merchandise, accessori e altro. Non è ancora chiaro se questo cambiamento possa portare poi a delle variazioni anche al resto del servizio.
Nel frattempo, abbiamo visto che Nintendo Switch 2 aumenterà di prezzo a settembre, e che la compagnia si è scusata per la decisione presa, promettendo di compensare la questione con l'arrivo di grandi giochi.
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