Nintendo sta per cambiare il nome del My Nintendo Store

Non più "my"

Lo store in questione era stato rivisto in maniera più profonda nel febbraio del 2022, quando era stato adottato il nome My Nintendo Store in maniera globale, ma a quanto pare la decisione è stata rivista dalla compagnia, tornando a una denominazione più semplice.



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Il cambiamento dovrebbe riguardare tutte le aree geografiche in cui il servizio è attivo, dunque anche l'Italia, in attesa di ulteriori informazioni su altre possibili variazioni.

Il My Nintendo Store è stato progettato come elemento strettamente connesso con il programma di fidelizzazione My Nintendo, che consente di raccogliere punti d'oro e platino attraverso varie iniziative e spenderli per acquistare prodotti esclusivi all'interno del catalogo.

All'interno del negozio è possibile acquistare sia elementi digitali che prodotti fisici, tra gadget, merchandise, accessori e altro. Non è ancora chiaro se questo cambiamento possa portare poi a delle variazioni anche al resto del servizio.

Nel frattempo, abbiamo visto che Nintendo Switch 2 aumenterà di prezzo a settembre, e che la compagnia si è scusata per la decisione presa, promettendo di compensare la questione con l'arrivo di grandi giochi.