Le azioni di Nintendo hanno subito un netto calo a causa delle stime sulle vendite

" C'è motivo di preoccupazione qui, e va oltre il semplice aumento dei costi hardware", ha dichiarato Amir Anvarzadeh, equity market strategist presso Asymmetric Advisors.

Come conseguenza, il valore del titolo Nintendo è sceso del 10% presso la borsa di Tokyo nella giornata di oggi, toccando il livello più basso dall'agosto del 2024, quando i ritmi di crescita dell'originale Nintendo Switch hanno cominciato a evidenziare un rallentamento.

La casa di Kyoto ha infatti previsto per l'attuale anno fiscale vendite pari a 16,5 milioni di unità di Nintendo Switch 2 e circa 60 milioni di copie per quanto concerne i giochi , numeri che hanno sorpreso negativamente gli investitori.

Mancano i grandi giochi?

Nintendo si è scusata per l'aumento di prezzo di Switch 2 e ha promesso grandi giochi per compensare, un aspetto fondamentale anche secondo gli addetti ai lavori. "Gli investitori si concentrano soprattutto su ciò che potrebbe emergere durante la stagione delle presentazioni estive e che possa contribuire a rafforzare la fiducia del mercato", ha spiegato Robin Zhu, analista di Bernstein. "La line-up first party di Nintendo resta l'elemento chiave."

A tal proposito, secondo diversi analisti Nintendo ha in realtà formulato stime fin troppo prudenti. "Perché prevedere un calo delle vendite software proprio nel momento in cui dovrebbero incentivare l'attività degli utenti, durante il cruciale secondo anno della console?" ha commentato Kazunori Ito di Morningstar. "È sconcertante."