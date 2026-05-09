Il presidente di Nintendo vuole che Switch 2 resti sul mercato a lungo quanto la prima Switch

A confermarlo è stato il presidente Shuntaro Furukawa durante l'ultimo incontro con gli azionisti (tradotto da Nintendo Patents Watch ), spiegando che l'obiettivo è garantire alla nuova console un ciclo commerciale altrettanto longevo . Per riuscirci, Nintendo adotterà la stessa strategia della generazione precedente : ampliare progressivamente la base utenti e far crescere nel tempo le vendite di hardware e software.

Nintendo Switch è sul mercato da nove anni ma continua a vendere e ricevere nuovi giochi, inclusi titoli first‑party di rilievo come Tomodachi Life: Vita da Sogno. Insomma, la console potrebbe restare rilevante ancora per un paio d'anni prima del pensionamento definitivo, un risultato eccezionale e tutt'altro che scontato. Ed è proprio questo modello che Nintendo spera di replicare con Switch 2 .

Come Nintendo punta a replicare il “modello Switch” con la nuova console

Furukawa non è entrato troppo nel dettaglio, ma basta guardare quanto fatto con Nintendo Switch. Sul fronte software, Switch ha potuto contare su tanti giochi di successo, inclusa una serie di titoli evergreen capaci di vendere milioni di copie anche a distanza di anni, come Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, giusto per fare qualche esempio.

Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo

Sul fronte hardware, invece, la linea è stata rafforzata con varianti come Switch Lite e il modello OLED, che hanno contribuito a prolungarne la presenza sul mercato.

Nintendo Switch 2 è già vicina ai 20 milioni di unità vendute a livello globale, un risultato notevole considerando che non ha ancora compiuto un anno. Tuttavia, la strada verso i 155 milioni della prima Switch è ancora lunga. E se i piani di Nintendo sono chiari, la reale longevità della console dipenderà anche dall'evoluzione del mercato nei prossimi anni e sul lungo periodo.