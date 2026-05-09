Cosa giocherete questo weekend? Mixtape o Will: Follow the Light?

Tra una cosa e l'altra siamo già nella primavera inoltrata e con l'estate in arrivo: con le giornate che si allungano, il clima che diventa mite (più o meno) e i sentimenti che riemergono dal torpore invernale ci ritroviamo comunque con lo stesso interrogativo fondamentale: cosa giocherete questo weekend?

La settimana appena trascorsa non è stata particolarmente ricca di uscite, ma ci sono due titoli in particolare che hanno attirato l'attenzione, e uno di questi che è stato valutato anche in maniera davvero molto positiva e si candida dunque come principale indiziato, ovvero Mixtape.

La nuova avventura di Beethoven and Dinosaur, pubblicata da Annapurna, sembra proprio aver fatto centro: si tratta di un trascinante racconto dell'ultima notte delle superiori per un gruppo di amici, che si trasforma in un'incredibile avventura a ritmo di musica.