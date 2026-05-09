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Cosa giocherete questo weekend? Mixtape o Will: Follow the Light?

Col fine settimana il brutto tempo sembra essere passato, ma questo non fermerà certamente i videogiocatori dal dedicarsi al loro hobby preferito: dunque pensiamo a cosa giocare in questi giorni.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   09/05/2026
Una scena di Mixtape
Mixtape
Mixtape
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Tra una cosa e l'altra siamo già nella primavera inoltrata e con l'estate in arrivo: con le giornate che si allungano, il clima che diventa mite (più o meno) e i sentimenti che riemergono dal torpore invernale ci ritroviamo comunque con lo stesso interrogativo fondamentale: cosa giocherete questo weekend?

La settimana appena trascorsa non è stata particolarmente ricca di uscite, ma ci sono due titoli in particolare che hanno attirato l'attenzione, e uno di questi che è stato valutato anche in maniera davvero molto positiva e si candida dunque come principale indiziato, ovvero Mixtape.

La nuova avventura di Beethoven and Dinosaur, pubblicata da Annapurna, sembra proprio aver fatto centro: si tratta di un trascinante racconto dell'ultima notte delle superiori per un gruppo di amici, che si trasforma in un'incredibile avventura a ritmo di musica.

Due novità a tanto backlog

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Mixtape, nella quale riportiamo quanto il gioco ci abbia colpito, e potrebbe dunque rappresentare un ottimo modo per passare questo fine settimana.

L'altro candidato è Will: Follow the Light, un'altra particolare avventura con elementi narrativi dal tono alquanto drammatico, che ci porta a esplorare diverse ambientazioni in un lungo viaggio tormentato, raccontato anche questo nella nostra recensione dedicata.

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Tuttavia, tante scelte permangono ancora dalle uscite delle settimane precedenti, per cui in tanti staranno probabilmente ancora giocando a Saros, Diablo 4: Lord of Hatred o NTE, ma anche a Vampire Crawlers o Kiln, in attesa delle prossime grosse uscite di maggio.

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