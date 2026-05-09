Cosa giocherete questo weekend? Mixtape o Will: Follow the Light?

Tra una cosa e l'altra siamo già nella primavera inoltrata e con l'estate in arrivo: con le giornate che si allungano, il clima che diventa mite (più o meno) e i sentimenti che riemergono dal torpore invernale ci ritroviamo comunque con lo stesso interrogativo fondamentale: cosa giocherete questo weekend?
La settimana appena trascorsa non è stata particolarmente ricca di uscite, ma ci sono due titoli in particolare che hanno attirato l'attenzione, e uno di questi che è stato valutato anche in maniera davvero molto positiva e si candida dunque come principale indiziato, ovvero Mixtape.
La nuova avventura di Beethoven and Dinosaur, pubblicata da Annapurna, sembra proprio aver fatto centro: si tratta di un trascinante racconto dell'ultima notte delle superiori per un gruppo di amici, che si trasforma in un'incredibile avventura a ritmo di musica.
Due novità a tanto backlog
Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Mixtape, nella quale riportiamo quanto il gioco ci abbia colpito, e potrebbe dunque rappresentare un ottimo modo per passare questo fine settimana.
L'altro candidato è Will: Follow the Light, un'altra particolare avventura con elementi narrativi dal tono alquanto drammatico, che ci porta a esplorare diverse ambientazioni in un lungo viaggio tormentato, raccontato anche questo nella nostra recensione dedicata.
Tuttavia, tante scelte permangono ancora dalle uscite delle settimane precedenti, per cui in tanti staranno probabilmente ancora giocando a Saros, Diablo 4: Lord of Hatred o NTE, ma anche a Vampire Crawlers o Kiln, in attesa delle prossime grosse uscite di maggio.
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