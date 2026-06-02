Clutch è il nuovo gioco di guida open world dall'ex-director di Forza Horizon, svelato in trailer

Clutch viene definito un gioco di guida d'azione open world con elementi cinematografici e fortemente incentrato sulla storia , che mischia corse su circuiti con guida all'interno di un ampio sandbox libero, con la possibilità di prendere parte a gare clandestine e inseguimenti vari, resi in maniera alquanto spettacolare.

Dopo vari teaser è infine arrivato il trailer di presentazione di Clutch , il nuovo gioco di Maverick Games, team fondato dall' ex-creative director di Forza Horizon , Mike Brown: sembra essere proprio una risposta alla celebre serie di Playground Games, ovvero un gioco di guida arcade open world .

Una storia di velocità e rivalità

Clutch racconta la storia di due fratelli prodigi dell'automobilismo che gareggiano nella R1K, una serie storica che da 100 anni funge da banco di prova per i migliori piloti del mondo, mentre lontano dalla gloria di questa, si trova il collettivo clandestino Midnight Collective, composto da coloro che amano mettere in mostra il proprio stile e provare il brivido puro della velocità.

Quando l'eroe si ritrova nei guai e ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a risolvere i problemi, si scopre il lato oscuro della R1K, a quanto pare.

In Clutch, i giocatori si contendono posizioni, reputazione e ricompense mentre si destreggiano tra alleanze mutevoli, inseguimenti intensi e squadre rivali in un mondo vivace tutto incentrato sulla guida, in cui i giocatori si scontrano tra loro e contro l'ambiente.

Si tratta dunque di prendere parte a un'ampia gamma di missioni e gare, alcune create a mano e "scriptate" e altre spontanee, creando una notevole variabilità dell'azione.

Come possiamo vedere dal video riportato qui sopra, Mike Brown ha deciso sostanzialmente di scontrarsi direttamente con la sua vecchia serie proponendo una sua interpretazione del gioco di guida open world destinato a competere con l'eccezionale Forza Horizon 6.

A questo punto si tratta di capire come funzioni il modello di guida, considerando che il gioco si basa su un motore fisico proprietario e un sistema di personalizzazione approfondita dei veicoli.

Proprio il tuning e la personalizzazione sembrano essere stati particolarmente curati in Clutch, di cui attendiamo ulteriori informazioni nel corso della Summer Game Fest 2026. Il periodo di uscita è previsto per la primavera del 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.