Eroi e Villain Marvel sono pronti a tornare su Magic: ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova espansione

Wizards of the Coast ha presentato un insieme di carte che non si ferma solo agli Avengers ma va oltre, tra supereroi e villain in quella che è la più grande espansione Marvel di sempre.

Quando si parla dei set di Mondi Altrove (Universes Beyond per gli anglofoni), c'è sempre il timore, da parte di molti giocatori, di trovarsi di fronte all'ennesima collaborazione commerciale ideata solo per attirare neofiti verso Magic: The Gathering, il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo. Sappiamo bene che non è così, lo abbiamo appurato fin dalle prime espansioni di questo filone, ma se c'è una cosa che ci ha davvero impressionato di questo nuovo set dedicato all'universo Marvel è la straordinaria bravura dei game designer. Il team di sviluppo è riuscito a "piegare" le meccaniche e le abilità storiche di Magic per adattarle perfettamente a qualsiasi contesto, persino a dei supereroi in calzamaglia.

Un’espansione Marvel costruita attorno agli Avengers Partiamo dalla base: non si tratta di un set pensato per rappresentare tutto l'universo Marvel in una sola volta. Il cuore del progetto sono gli Avengers, con tutto ciò che ruota intorno alla loro storia e ai personaggi collegati. Al centro ci sono quindi gli eroi più noti della squadra, ma ci sarà spazio anche per Fantastici Quattro, Eroi in Vendita, eroi urbani, villain storici e minacce più grandi. L'idea è costruire un prodotto ampio, ma non generico, capace di raccontare una parte precisa dell'universo Marvel. Quattro delle carte che saranno disponibili in alcune Scene Wizards of the Coast ha sottolineato che Marvel Super Heroes sarà comunque un vero set di Magic. Avrà i classici dieci archetipi a due colori da draft, sarà pensato per funzionare nei formati principali e non solo in Commander, e proverà a parlare sia ai fan Marvel sia ai giocatori già abituati alle espansioni tradizionali.



L'espansione quindi nasce con uno scopo preciso: rendere il set accessibile a chi potrebbe avvicinarsi a Magic grazie ai personaggi Marvel, senza però sacrificare la profondità richiesta dai giocatori più esperti. Per questo le carte sembrano puntare su meccaniche leggibili, fortemente tematiche e facili da collegare ai personaggi rappresentati.

Power Up, Teamwork e Plans: le keyword principali Considerando come un main set, con tanto di prodotti Commander, pacchetti Jumpstart e contenuti correlati, l'espansione comprenderà oltre 600 carte meccanicamente uniche. Questo non significa che il set voglia essere complicato a tutti i costi. Anzi, la filosofia emersa è quasi opposta: ogni personaggio viene ridotto alla sua essenza. Un eroe Marvel può avere decenni di storie, poteri, versioni alternative e riferimenti, ma una carta Magic deve essere chiara, leggibile e facile da riconoscere. Per questo il lavoro di design sembra concentrarsi su un'idea semplice: trasformare il tratto più iconico di ogni personaggio in una regola. Bruce Banner deve poter diventare Hulk, Tony Stark deve costruire Iron Man, Mjolnir deve poter essere impugnato solo da chi è degno e i supercattivi devono tramare prima di colpire. Una delle nuove meccaniche centrali è Power Up, pensata per rappresentare il momento in cui un personaggio scatena il proprio pieno potenziale. Funziona tramite abilità attivate che permettono di potenziare la carta pagando un costo. Se la creatura è entrata in gioco in quello stesso turno, il costo può essere ridotto, rendendo possibile un impatto più immediato. Carte come Captain Marvel e Thanos mostrano bene questa idea. Power Up permette di creare momenti molto cinematografici, ma resta una meccanica interattiva: l'avversario può rispondere e provare a rimuovere la creatura prima che riceva eventuali segnalini. Anche in quel caso, però, l'abilità continua a risolversi se è già stata attivata. Un esempio di carta che riprende lo stile dei fumetti La seconda keyword importante è Teamwork, forse quella più vicina all'identità degli Avengers. Funziona come costo addizionale opzionale quando si lancia una magia: il giocatore può TAPpare una o più creature con una certa forza totale per ottenere un effetto migliorato. In questo modo il lavoro di squadra non resta solo un tema narrativo, ma diventa una scelta concreta durante la partita. Bisogna decidere se usare le proprie creature per attaccare, difendere o contribuire a una magia più potente. È una meccanica semplice, ma molto adatta a un set incentrato su squadre di supereroi. Ci sono poi i Plans, un nuovo sottotipo di incantesimo. I Plans accumulano plan counters mentre il giocatore compie determinate azioni e, una volta raggiunta una soglia, producono un effetto importante. Il dettaglio più interessante è che il piano scatta automaticamente, anche se non è necessariamente il momento migliore per chi lo controlla. Questa scelta funziona bene con il linguaggio Marvel, soprattutto dal lato dei villain. I grandi piani dei cattivi sono spesso meccanismi narrativi che avanzano verso un punto di rottura. In Magic diventano permanenti da costruire nel tempo, capaci di generare pressione e payoff spettacolari.

Eroi e Villain, Connive e Worthy Marvel Super Heroes userà Hero e Villain come tipi di creatura. È una scelta quasi inevitabile, ma molto efficace: poche ambientazioni sono definite in modo così netto dallo scontro tra eroi e cattivi. Il set includerà carte che premiano gli Heroes, carte pensate per i Villains e sinergie costruite attorno a queste identità. Carte prese da tre dei quattro mazzi Commander Per i villain torna Connive, meccanica già vista in Streets of New Capenna. Connive rappresenta bene personaggi che tramano, manipolano e diventano progressivamente più pericolosi. Inoltre permette di pescare e scartare, aiutando a gestire le copie extra delle molte creature leggendarie presenti nel set. Un'altra meccanica molto legata al flavour è Worthy, associata a Mjolnir. Il martello di Thor non può essere equipaggiato da chiunque, ma la carta doveva restare giocabile. La soluzione scelta è che Mjolnir possa essere equipaggiato da una creatura leggendaria, rossa o bianca, che non sia un Villain.



In questo modo Thor può usarlo, Captain America può usarlo e altri personaggi degni possono farlo, mentre i cattivi restano esclusi. La cosa interessante è che Worthy funziona anche con carte provenienti da altri set di Magic, aprendo interazioni curiose soprattutto in Commander.

Identità segrete, carte bifronte e trasformazioni Un altro tema importante dell'espansione è quello delle carte bifronte, usate per rappresentare identità segrete, trasformazioni e alter ego. L'esempio più immediato è Bruce Banner / The Incredible Hulk. Da un lato c'è lo scienziato, dall'altro il gigante verde. Sul lato Hulk viene usata Enrage, meccanica perfetta per un personaggio che diventa più forte quando subisce danno. Il design aggiunge anche segnalini +1/+1, proprio per rappresentare la crescita della sua rabbia. Anche Tony Stark / The Invincible Iron Man segue una logica chiara. Tony Stark rappresenta l'inventore, la tecnologia e la preparazione; Iron Man rappresenta l'armatura e l'azione. Il lato civile costa meno e può trasformarsi nella versione eroica, creando una progressione molto naturale. Alcune delle carte rivelate del Main Set Più particolare è Monica Rambeau / Photon, dove la trasformazione non riguarda soltanto un'identità segreta, ma una vera modifica fisica. Monica può diventare luce e la carta usa questa caratteristica per distinguersi dalle trasformazioni più classiche.



Tra le carte più particolari c'è anche Wolverine, che usa un testo legato al concetto di guarigione per rappresentare il suo fattore rigenerante. In pratica, non è facile eliminarlo con più fonti di danno separate: bisogna infliggergli abbastanza danno tutto insieme. Le Sagas saranno un altro elemento naturale del set. Magic ha già un tipo di carta pensato per raccontare storie in più capitoli, e Marvel ha decenni di eventi iconici da trasformare in carte. Tra gli esempi citati ci sono The Coming of Galactus e World War Hulk. I Fantastici Quattro nel loro mazzo Commander Alcune Sagas potranno creare momenti molto spettacolari, come un token creatura leggendaria Galactus 16/16. Anche gli artefatti avranno un ruolo importante. I Ten Rings sono descritti come una delle carte meglio riuscite durante lo sviluppo, mentre Arc Reactor usa Improvise per rappresentare Tony Stark e la sua capacità di costruire tecnologia sfruttando altri artefatti.



Il set userà anche alcune meccaniche "cameo", cioè keyword già esistenti riprese solo quando hanno perfettamente senso dal punto di vista tematico. Sneak su Elektra ed Enrage su Hulk sono esempi chiari di questa filosofia.

Carte rare, trattamenti speciali e oggetti da collezione Sul fronte collezionistico, Marvel Super Heroes sarà un set molto ricco. Il Borderless Logo Treatment metterà in evidenza i loghi iconici dei personaggi, richiamando l'impatto visivo delle copertine e delle testate Marvel. Tra gli esempi citati ci sono Thanos, Doctor Doom e Wolverine. Alcune delle carte Borderless Logo Treatment Ci saranno poi le Borderless Classic Comic Cards, carte che reinterpretano copertine classiche Marvel in formato Magic. Saranno disponibili solo foil nei Collector Booster e appariranno sempre in inglese, anche nei Collector Booster di altre lingue. Ecco come saranno le Borderless Classic Comic Un altro trattamento importante è il Borderless Source Material, che userà artwork originali dai fumetti Marvel abbinandoli a ristampe Magic coerenti. Tra gli artisti citati compaiono nomi come Alex Ross, Jack Kirby, Dan Adkins e Tony S. Daniel. Esempi di carte Borderless Source Material Non mancheranno terre base full art divise nei cicli City Calm e City Chaos, pensate per mostrare il mondo Marvel nei momenti di quiete e in quelli di battaglia. Il set includerà anche cinque nuove rare dual lands, con trattamenti borderless dedicati ad ambientazioni Marvel viste attraverso feed di sicurezza e immagini satellitari degli Avengers. Il grande oggetto da collezione sarà però la Mind Stone. Dopo la Soul Stone vista nel set di Spider-Man, arriva una nuova Gemma dell'Infinito in tre versioni: main set, Borderless Gauntlet e Headliner. La versione Headliner sarà stampata in meno di 150 copie e sarà disponibile solo nei Collector Booster. Le tre tipologie di Mind Stone

I Commander Decks e i prodotti dell’espansione Marvel Super Heroes sarà anche il primo set Marvel di Magic con veri Commander Decks. I mazzi saranno quattro, disponibili anche in versione Collector Commander, con ogni carta del mazzo in foil. Magic: l'espansione a tema Marvel è prenotabile su Amazon Il mazzo dei Fantastici Quattro sarà a quattro colori e permetterà di usare come comandante ciascuno dei quattro membri della squadra. Il mazzo Doctor Doom / Villains espanderà Connive in Commander, puntando su villain che tramano, crescono e generano vantaggio. Il mazzo Wakanda / Black Panther sarà verde-bianco artefatti, una combinazione molto particolare per Commander, e userà anche il monarch come meccanica secondaria. Il mazzo Avengers, guidato da Captain America e Nick Fury, sarà invece dedicato agli Heroes, ai segnalini e alla costruzione di una squadra.



La linea prodotti includerà Play Booster, Collector Booster, Jumpstart, Prerelease Pack, Bundle, Beginner Box, Draft Night, Commander Decks, Collector Commander Decks, Scene Boxes e Gift Bundle.



Ci saranno anche cinque Welcome Decks, pensati per insegnare Magic ai nuovi giocatori e distribuiti gratuitamente nei negozi aderenti. Una settimana prima del prerelease partirà inoltre Avengers Academy, iniziativa pensata per aiutare i nuovi giocatori ad arrivare preparati al prerelease. Il prerelease di Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes è previsto per il 19 giugno. L'uscita su MTG Arena arriverà il 23 giugno, mentre il lancio mondiale retail è fissato per il 26 giugno. Il Gift Bundle arriverà invece tre settimane dopo l'uscita del set. Nel complesso, Marvel Super Heroes sembra un'espansione costruita per essere allo stesso tempo accessibile, spettacolare e iconica. I fan Marvel troveranno personaggi, artefatti, copertine, scene componibili e riferimenti ai fumetti. I giocatori di Magic troveranno invece keyword nuove, archetipi da draft, Commander Decks e carte pensate per più formati. La vera sfida sarà tenere insieme tutti questi livelli: se Wizards riuscirà a far convivere la storia della Marvel, la solidità di gioco e il collezionismo, Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes potrebbe diventare uno dei set Universes Beyond più importanti mai pubblicati.