Magic: l'espansione a tema Marvel è prenotabile su Amazon

Il crossover tra Magic: The Gathering e Marvel Super Heroes è uno di quei progetti che parlano a due pubblici insieme: da un lato chi vuole nuove carte e nuove sinergie da provare sul tavolo, dall'altro chi cerca prodotti da tenere in collezione per artwork, personaggi e confezioni speciali. La cosa interessante è che la linea non è "una sola scatola": ci sono formati diversi, dal prodotto da aprire per divertirsi con gli amici fino a quello pensato per essere esposto, con un taglio più da merchandising premium.
Confezione Scena Marvel Super Heroes (Scene Box)
Queste sono le raccolte di 2 scene a tema Marvel, una con gli Avengers e una con i villain.
Bundle / Gift Bundle
Se volete dei pacchetti extra da sbustare, oltre che qualche gadget interessante, ci sono due proposte molto valide. Se cercate invece un pack completo per poter giocare la modalità draft in quattro giocatori, ecco un kit che comprende tutto il necessario, oltre che un pacchetto collector da dare in premio al vincitore. Infine, se volete un kit per iniziare a giocare a Magic, quale miglior prodotto che questo Beginner Box, disponibile sia in italiano che in inglese.
Booster / Play Booster Box
I pacchetti che usciranno per l'espansione saranno quelli classici, i Play Booster, oltre che i Collector Booster e i Jumpstart.
Mazzi precostruiti
Se volete un mazzo commander per giocare al formato EDH senza doverci spendere tanti soldi sopra, ci sono 4 mazzi precostruiti, sia in versione standard che collector (con tutte le carte foil ma disponibili solo in inglese).
Mazzi Collector
Mazzi Standard Italiano
Mazzi Standard Inglese