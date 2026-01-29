Magic: l'espansione a tema Marvel è prenotabile su Amazon

Il crossover tra Magic: The Gathering e Marvel Super Heroes è uno di quei progetti che parlano a due pubblici insieme: da un lato chi vuole nuove carte e nuove sinergie da provare sul tavolo, dall'altro chi cerca prodotti da tenere in collezione per artwork, personaggi e confezioni speciali. La cosa interessante è che la linea non è "una sola scatola": ci sono formati diversi, dal prodotto da aprire per divertirsi con gli amici fino a quello pensato per essere esposto, con un taglio più da merchandising premium.