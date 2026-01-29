0

Una nuova versione "migliorata" di Final Fantasy 7 è in arrivo su Steam

Final Fantasy 7 riceverà una nuova versione "con gameplay migliorato" su PC attraverso Steam: l'upgrade è gratuito per chi possiede già l'originale, che verrà rimosso dal mercato.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   29/01/2026
La copertina di Final Fantasy 7
Square Enix ha annunciato il prossimo arrivo di una nuova versione di Final Fantasy 7 per PC attraverso Steam, che a quanto pare proporrà "un'esperienza di gameplay migliorata" rispetto a quella attuale, sebbene non sia chiaro quali siano le differenze.

In sostanza, la nuova versione va a sostituire quella attuale come edizione ufficiale per PC, sebbene quest'ultima rimanga a disposizione di chi già possiede il titolo in questione con il nome "Final Fantasy VII - 2013 Edition", con riferimento all'anno in cui è stata pubblicata l'edizione più recente del classico.

Ovviamente stiamo parlando dell'originale, non di Final Fantasy 7 Remake, e rimaniamo in attesa di ulteriori delucidazioni per quanto riguarda le modifiche effettuate, che dovrebbero essere piuttosto marginali.

Upgrade gratuito e salvataggi non compatibili

Coloro che possiedono già l'attuale Final Fantasy 7 riceveranno la nuova versione come update gratis, mentre la vecchia versione rimarrà accessibile con il nuovo nome di Final Fantasy VII - 2013 Edition, ma quest'ultima verrà rimossa dal mercato e non potrà più essere acquistata dai nuovi acquirenti.

Da notare che i salvataggi non saranno compatibili da una versione all'altra, cosa decisamente importante per i possessori dell'attuale versione che hanno già delle partite avviate o concluse da tempo, in quanto la nuova versione costringe a ripartire dall'inizio.

In ogni caso, i salvataggi rimarranno disponibili nella versione 2013 Edition, per chi possiede già il gioco, dunque sarà possibile mantenere attive le due versioni all'interno di una stessa libreria.

Nel frattempo, abbiamo visto che Final Fantasy 3, 4, 8 e 9 ora sono disponibili su GOG, senza DRM e già in forte sconto, ed è possibile che questa variazione nell'edizione di Final Fantasy 7 su Steam possa riguardare il suo arrivo anche su GOG.

