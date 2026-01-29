Final Fantasy 3, 4, 8 e 9 ora sono disponibili su GOG, senza DRM e già in forte sconto

GOG ha annunciato l'arrivo sul proprio store di quattro capitoli classici della serie Final Fantasy di Square Enix. Si tratta di Final Fantasy 3 (remake 3D), Final Fantasy 4 (remake 3D), Final Fantasy 8 Remastered e Final Fantasy 9, con prezzi che vanno da 12,99 a 20,99 euro.
Tutti e quattro entrano inoltre nel Programma di Preservazione, iniziativa con cui GOG garantisce l'acquisto senza DRM e la piena compatibilità presente e futura su PC. L'azienda si impegna infatti a intervenire direttamente sui titoli del catalogo, applicando modifiche tecniche e correggendo persino bug delle versioni originali quando necessario.
Tutti i giochi sono disponibili con uno sconto del 60%
Per celebrare il lancio, i quattro Final Fantasy sono proposti con uno sconto del 60%. L'offerta è valida fino alle 09:00 italiane del 7 febbraio.
Di seguito l'elenco completo con dettagli su prezzi e link a GOG:
- Final Fantasy 3 (3D Remake) - 12,99 euro (ora 5,19 euro, sconto 60%)
- Final Fantasy 4 (3D Remake) - 14,49 euro (ora 5,79 euro, sconto 60%)
- Final Fantasy 8 Remastered - 19,99 euro (ora 7,99 euro, sconto 60%)
- Final Fantasy 9 - 20,99 euro (ora 8,39 euro, sconto 60%)
Si tratta dei primi giochi della serie a sbarcare su GOG, con la speranza che questo sia solo l'inizio e che in futuro arrivino anche altri capitoli della storica saga di Square Enix.