Final Fantasy 3, 4, 8 e 9 ora sono disponibili su GOG, senza DRM e già in forte sconto

GOG ha annunciato l'arrivo sul proprio store di quattro capitoli classici della serie Final Fantasy di Square Enix. Si tratta di Final Fantasy 3 (remake 3D), Final Fantasy 4 (remake 3D), Final Fantasy 8 Remastered e Final Fantasy 9, con prezzi che vanno da 12,99 a 20,99 euro.

Tutti e quattro entrano inoltre nel Programma di Preservazione, iniziativa con cui GOG garantisce l'acquisto senza DRM e la piena compatibilità presente e futura su PC. L'azienda si impegna infatti a intervenire direttamente sui titoli del catalogo, applicando modifiche tecniche e correggendo persino bug delle versioni originali quando necessario.