Final Fantasy 3, 4, 8 e 9 ora sono disponibili su GOG, senza DRM e già in forte sconto

Final Fantasy 3, 4, 8 e 9 arrivano su GOG senza DRM, con supporto garantito per il futuro e uno sconto di lancio del 60%.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/01/2026
Gidan e gli altri protagonisti di Final Fantasy 9
Final Fantasy IX
Final Fantasy IX
GOG ha annunciato l'arrivo sul proprio store di quattro capitoli classici della serie Final Fantasy di Square Enix. Si tratta di Final Fantasy 3 (remake 3D), Final Fantasy 4 (remake 3D), Final Fantasy 8 Remastered e Final Fantasy 9, con prezzi che vanno da 12,99 a 20,99 euro.

Tutti e quattro entrano inoltre nel Programma di Preservazione, iniziativa con cui GOG garantisce l'acquisto senza DRM e la piena compatibilità presente e futura su PC. L'azienda si impegna infatti a intervenire direttamente sui titoli del catalogo, applicando modifiche tecniche e correggendo persino bug delle versioni originali quando necessario.

Tutti i giochi sono disponibili con uno sconto del 60%

Per celebrare il lancio, i quattro Final Fantasy sono proposti con uno sconto del 60%. L'offerta è valida fino alle 09:00 italiane del 7 febbraio.

Squall in Final Fantasy VIII Remastered
Squall in Final Fantasy VIII Remastered
Di seguito l'elenco completo con dettagli su prezzi e link a GOG:

Si tratta dei primi giochi della serie a sbarcare su GOG, con la speranza che questo sia solo l'inizio e che in futuro arrivino anche altri capitoli della storica saga di Square Enix.

Segnalazione Errore
