Bloodborne torna con una nuova edizione... tramite una collezione PlayStation di figmaPLUS

figmaPLUS ha svelato un nuovo set da collezione con delle piccole riproduzioni di tanti prodotti PlayStation, comprese le sette console della compagnia (PlayStation, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP e PS Vita) con anche alcuni accessori e alcuni videogiochi. Per l'epoca PS4, figmaPLUS ha deciso di ricreare la confezione di Bloodborne.
Non è questo il modo in cui ci saremmo aspettati di ottenere una nuova versione di Bloodborne, ma pare che dovremo accontentarci.
I dettagli della collezione PlayStation di figmaPLUS
Tramite il sito americano GoodSmileCompany possiamo vedere che le prenotazioni della collezione PlayStation di figmaPLUS saranno aperte fino al 18 maggio e che il periodo di uscita è previsto per l'inizio del 2027. Il prezzo non è nemmeno esagerato, visto che bastano 36,99 dollari.
Nella collezione sono presenti anche delle mani da usare con altre statuine umanoidi di figmaPLUS per permettere loro di impugnare i controller e i giochi, come potete vedere nelle immagini presenti nella galleria qui sopra.
Diteci, cosa ne pensate di questi oggetti da collezione? Li trovate interessanti? Segnaliamo infine che Bloodborne ha venduto tantissimo, dicono gli analisti, ma Sony continua a ignorarlo.