0

Bloodborne torna con una nuova edizione... tramite una collezione PlayStation di figmaPLUS

figmaPLUS ha svelato una nuova collezione a tema PlayStation e all'interno sono presenti tutte le console, vari accessori e anche videogiochi, compresa una riproduzione di Bloodborne.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/01/2026
Il cacciatore di Bloodborne in una strada buia e nebbiosa
Bloodborne
Bloodborne
Articoli News Video Immagini

figmaPLUS ha svelato un nuovo set da collezione con delle piccole riproduzioni di tanti prodotti PlayStation, comprese le sette console della compagnia (PlayStation, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP e PS Vita) con anche alcuni accessori e alcuni videogiochi. Per l'epoca PS4, figmaPLUS ha deciso di ricreare la confezione di Bloodborne.

Non è questo il modo in cui ci saremmo aspettati di ottenere una nuova versione di Bloodborne, ma pare che dovremo accontentarci.

I dettagli della collezione PlayStation di figmaPLUS

Tramite il sito americano GoodSmileCompany possiamo vedere che le prenotazioni della collezione PlayStation di figmaPLUS saranno aperte fino al 18 maggio e che il periodo di uscita è previsto per l'inizio del 2027. Il prezzo non è nemmeno esagerato, visto che bastano 36,99 dollari.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
+7
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

Nella collezione sono presenti anche delle mani da usare con altre statuine umanoidi di figmaPLUS per permettere loro di impugnare i controller e i giochi, come potete vedere nelle immagini presenti nella galleria qui sopra.

Bloodborne emulato su ROG Xbox Ally X ha prestazioni migliori che su PS4 e PS5 per Digital Foundry Bloodborne emulato su ROG Xbox Ally X ha prestazioni migliori che su PS4 e PS5 per Digital Foundry

Diteci, cosa ne pensate di questi oggetti da collezione? Li trovate interessanti? Segnaliamo infine che Bloodborne ha venduto tantissimo, dicono gli analisti, ma Sony continua a ignorarlo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Bloodborne torna con una nuova edizione... tramite una collezione PlayStation di figmaPLUS