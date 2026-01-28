Final Fantasy 7 Rebirth: il periodo di uscita su Nintendo Switch 2 e Xbox pare sia trapelato

In una discussione sul forum ResetEra, il noto leaker NateTheHate ha infatti riferito che le due versioni sono previste arrivare insieme nel corso del 2026 , peraltro senza smentire l'informazione sul periodo di uscita previsto per questa estate, che dunque potrebbe essere corroborata.

In particolare, il sito TheGamer sostiene che la conversione del gioco Square Enix sarebbe prevista per questa estate su Nintendo Switch 2 in particolare, ma questo dovrebbe significare che nello stesso periodo sarebbe in arrivo anche su Xbox Series X|S.

Secondo quanto riportato da alcuni insider, che citano non meglio identificate fonti vicine alla questione, sembra che Final Fantasy 7 Rebirth abbia un periodo di uscita definito e non lontano per quanto riguarda le versioni Nintendo Switch 2 e Xbox .

La trilogia intera

Che Final Fantasy 7 Rebirth sia previsto arrivare su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S è cosa certa e riferita ormai a più riprese da Square Enix, che ha anche confermato l'arrivo della Parte 3, probabilmente in contemporanea su tutte le piattaforme.

Resta però da annunciare in maniera ufficiale la tempistica di lancio del secondo capitolo, che è disponibile già da un paio di anni su PS5 e da diversi mesi su PC, dunque non dovrebbe tardare molto ad arrivare altrove.

Considerando che Final Fantasy 7 Remake è appena arrivato su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S, peraltro con ottimi risultati sia per quanto riguarda le vendite che dal punto di vista tecnico, è probabile che Final Fantasy 7 Rebirth sia previsto a breve, dunque rimaniamo in attesa di annunci.