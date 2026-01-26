Final Fantasy 7 Remake è primo nella classifica eShop per Nintendo Switch 2

Final Fantasy 7 Remake ha conquistato la vetta della classifica eShop relativa ai giochi per Nintendo Switch 2 più venduti, dopo il debutto in seconda posizione della scorsa settimana.
Alle sue spalle troviamo il brillante Dispatch, seguito dalla Nintendo Switch 2 Edition di Animal Crossing: New Horizons e dal relativo pacchetto upgrade, che consente di aggiornare il gioco per chi già ne possiede una copia in versione Nintendo Switch.
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade
- Dispatch
- Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons Upgrade Pack
- Donkey Kong Bananza
- Leggende Pokémon: Z-A
- Madden NFL 26
- Mario Kart World
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade Digital Deluxe Edition
- Dynasty Warriors: Origins
Considerando il fatto che Digital Foundry ha definito "impressionante" il lavoro di conversione effettuato da Square Enix per il rifacimento del suo classico RPG, questa prima posizione non sorprende e pone le basi per un futuro radioso dellla serie anche sulle piattaforme Nintendo.
La classifica dei giochi solo in digitale
Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, la situazione cambia inevitabilmente e al comando troviamo l'eccellente Hades 2, seguito in questo caso dal blockbuster Stardew Valley e da The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.
- Hades 2
- Stardew Valley
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
- Marvel Cosmic Invasion
- PowerWash Simulator 2
- Hollow Knight: Silksong
- Overcooked! 2
- Red Dead Redemption 2
- Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
- Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles