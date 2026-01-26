0

Final Fantasy 7 Remake è primo nella classifica eShop per Nintendo Switch 2

Dopo il debutto in seconda posizione, Final Fantasy 7 Remake ha conquistato la vetta della classifica dei giochi per Nintendo Switch 2 più venduti su eShop.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/01/2026
Cloud si prepara a combattere in Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 Remake ha conquistato la vetta della classifica eShop relativa ai giochi per Nintendo Switch 2 più venduti, dopo il debutto in seconda posizione della scorsa settimana.

Alle sue spalle troviamo il brillante Dispatch, seguito dalla Nintendo Switch 2 Edition di Animal Crossing: New Horizons e dal relativo pacchetto upgrade, che consente di aggiornare il gioco per chi già ne possiede una copia in versione Nintendo Switch.

  1. Final Fantasy 7 Remake Intergrade
  2. Dispatch
  3. Animal Crossing: New Horizons
  4. Animal Crossing: New Horizons Upgrade Pack
  5. Donkey Kong Bananza
  6. Leggende Pokémon: Z-A
  7. Madden NFL 26
  8. Mario Kart World
  9. Final Fantasy 7 Remake Intergrade Digital Deluxe Edition
  10. Dynasty Warriors: Origins
Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 è impressionante secondo Digital Foundry Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2 è impressionante secondo Digital Foundry

Considerando il fatto che Digital Foundry ha definito "impressionante" il lavoro di conversione effettuato da Square Enix per il rifacimento del suo classico RPG, questa prima posizione non sorprende e pone le basi per un futuro radioso dellla serie anche sulle piattaforme Nintendo.

La classifica dei giochi solo in digitale

Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, la situazione cambia inevitabilmente e al comando troviamo l'eccellente Hades 2, seguito in questo caso dal blockbuster Stardew Valley e da The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

  1. Hades 2
  2. Stardew Valley
  3. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
  4. Marvel Cosmic Invasion
  5. PowerWash Simulator 2
  6. Hollow Knight: Silksong
  7. Overcooked! 2
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo
  10. Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
#Classifica #Nintendo eShop
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Final Fantasy 7 Remake è primo nella classifica eShop per Nintendo Switch 2