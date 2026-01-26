La data di uscita di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered è stata rimandata

Koei Tecmo ha annunciato che la data di uscita di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Steam e Xbox Series X | S, precedentemente fissata al 19 marzo 2026, è stata modificata.
La nuova data di uscita verrà annunciata in un secondo momento, quindi per ora i fan non possono fare altro se non attendere che l'editore annunci novità a riguardo.
Le parole del produttore di Dynasty Warriors 3
Tomohiko Sho, produttore di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, ha scritto: "Messaggio dal produttore. L'uscita di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered è stata rinviata rispetto alla data precedentemente annunciata del 19 marzo 2026."
"Essendo il primo remaster della serie Dynasty Warriors, al fine di soddisfare pienamente i nostri fan abbiamo deciso di migliorare ulteriormente la qualità del gioco. La nuova data di uscita verrà annunciata in un secondo momento. Apprezziamo la vostra pazienza mentre ci prendiamo un po' più di tempo prima del lancio del gioco."
Supponiamo che dal punto di vista di Koei Tecmo sia fondamentale che l'opera raggiunga un livello di qualità tale da non imbattersi in problemi al lancio, visto che se la remaster di Dynasty Warriors 3 dovesse avere successo, sarebbero rimasterizzati altri capitoli della serie.
Diteci, attendevate il videogioco oppure per marzo avete altre priorità?