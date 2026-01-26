La data di uscita di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered è stata rimandata

Koei Tecmo ha annunciato che la data di uscita di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Steam e Xbox Series X | S, precedentemente fissata al 19 marzo 2026, è stata modificata.

La nuova data di uscita verrà annunciata in un secondo momento, quindi per ora i fan non possono fare altro se non attendere che l'editore annunci novità a riguardo.