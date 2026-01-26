Stop Killing Games ha superato il numero minimo di firme per poter proseguire: l'UE ha confermato

In altre parole, è stato confermato che Stop Killing Games ha ottenuto più di un milione di firme, ovvero il minimo necessario per poter proseguire .

Stop Killing Games , l'iniziativa europea che mira a combattere l'inaccessibilità dei giochi live service una volta che il rispettivo editore decide di chiuderne i server, ha condiviso un nuovo aggiornamento. L'UE ha verificato con successo 1.294.188 firme delle 1.448.270 ottenute dalla petizione.

Il conteggio delle firme nazione per nazione

Come potete vedere qui sotto, è stato condiviso un post sul subreddit dedicato che mostra anche da quali nazioni sono arrivate il milione e oltre di firme.

Con un rapido calcolo, possiamo vedere che circa l'89% delle firme è stato considerato legittimo e secondo uno dei volontari della petizione, Katzner, Stop Killing Games è una delle tre iniziative con il minor grado di firme non verificate tra le iniziative europee. Viene però precisato che per ora ci sono state solo 11 petizioni, di conseguenza è un dato con valore relativo.

Per quanto riguarda la divisione delle firme, ecco le nazioni in ordine alfabetico:

Austria - 20.714

Belgio - 31.846

Bulgaria - 14.238

Cipro - 1.997

Croazia - 14.403

Danimarca - 36.010

Estonia - 9.296

Finlandia - 54.538

Francia - 145.289

Germania - 233.180

Grecia - 19.618

Irlanda - 36.073

Italia - 77.030

Lettonia - 7.526

Lituania - 14.461

Lussemburgo - 2.465

Malta - 2.007

Paesi Bassi - 90.413

Polonia - 143.826

Portogallo - 31.585

Repubblica Ceca - 25.935

Romania - 38.221

Slovacchia - 18.628

Slovenia - 6.520

Spagna - 121.616

Svezia - 71.158

Ungheria - 25.595

Come è facile capire, l'industria videoludica non è stata particolarmente di supporto al progetto, visto che per gli editori mantenere attivi i giochi live service o creare una versione offline è un costo aggiuntivo, una volta che il numero di utenti connessi è calato enormemente. Infatti, il CEO di Ubisoft ha parlato di Stop Killing Games, spiegando che "nulla è eterno".