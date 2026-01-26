Apple, oltre 20 nuovi prodotti attesi nel 2026: smartphone, laptop e altro ancora

Stando alle informazioni emerse finora, quest'anno Apple dovrebbe presentare oltre 20 nuovi prodotti. Tra i principali protagonisti troviamo gli smartphone della linea iPhone 18, tra cui il primissimo pieghevole dell'azienda di Cupertino. Tuttavia, tra gli altri prodotti in arrivo possiamo aspettarci diversi MacBook con una serie di miglioramenti e novità, accessori intelligenti per la casa, Apple Watch e molto altro ancora. Ovviamente specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali, da confermare successivamente. Vediamo quindi un pratico riepilogo di tutte le possibili novità in arrivo nel 2026.
I prodotti Apple in uscita quest’anno
Ecco un elenco dei possibili prodotti in arrivo nel 2026.
Prima metà del 2026
Questi prodotti, secondo indiscrezioni, dovrebbero arrivare prima della fine di giugno. Approfondiremo ogni singola novità nel dettaglio successivamente, ma nel frattempo ecco un rapido riepilogo:
- iPhone 17e con chip A19, MagSafe e Dynamic Island
- iPad Air con chip M4
- iPad con chip A18 o A19
- MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max e supporto PCIe 5.0
- MacBook Air con chip M5
- MacBook economico con chip A18 Pro, display da 12,9" e diversi colori
- Mac Studio con chip M5 Max e M5 Ultra
- Studio Display con chip A19 o A19 Pro, retroilluminazione Mini-LED, supporto ProMotion e HDR
Seconda metà del 2026
Questi prodotti, sempre secondo indiscrezioni, dovrebbero arrivare tra settembre e dicembre. Ovviamente anche le possibili caratteristiche previste non sono ufficiali, ma si basano su tutte le informazioni emerse finora.
- iPhone 18 Pro con chip A20 Pro, apertura variabile e altre caratteristiche che trovate riepilogate in questo articolo
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone pieghevole con Touch ID, design senza piega visibile e altro ancora
- Apple Watch Series 12 con nuovi chip, design e forse Touch ID
- Apple Watch Ultra 4
- MacBook Pro con chip M6 Pro e M6 Max, display OLED, touchscreen e Dynamic Island
- AirPods Pro 3 di fascia alta con fotocamera a infrarossi per funzionalità basate sull'IA
Altri accessori
Gli aggiornamenti di questi accessori erano previsti per il 2025, quindi in teoria dovrebbero essere introdotti nel corso del 2026:
- Apple TV con chip A17 Pro
- HomePod mini con chip S9 e diversi miglioramenti
- AirTag aggiornato con una portata di localizzazione degli oggetti fino a 3 volte superiore rispetto alla generazione precedente
- Occhiali intelligenti
- Videocitofono con Face ID
- iPad Mini con chip A19 Pro o A20 Pro, display OLED e altre caratteristiche
- Mac mini con M5 e M5 Pro