0

PDP Victrix Pro FS è un fight stick compatibile con PS5, PS4 e PC ed è in vendita su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile il PDP Victrix Pro FS, il fight stick compatibile con PS4, PS5 e PC al suo prezzo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/01/2026
PDP Victrix Pro FS

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una possibilità molto allettante per tutti gli amanti dei picchiaduro e per chi vuole provare un'esperienza di combattimento diversa dal solito: il PDP Victrix Pro FS viene messo in vendita a 295,23€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Conviene affrettarsi, al momento della stesura di questo articolo rimangono solo 8 pezzi disponibili e, inoltre, la consegna, oltre ad essere gratuita, è prevista per i primi giorni di febbraio.

Ulteriori dettagli

Il PDP Victrix Pro FS è un fight stick pensato per i giocatori competitivi che cercano prestazioni professionali, comfort e qualità. Il suo punto di forza è il guscio monoscocca in alluminio aeronautico, estremamente resistente e progettato per durare nel tempo anche sotto stress intenso. La struttura integra un'inclinazione del polso di 6,28°, studiata per migliorare l'ergonomia e ridurre l'affaticamento.

81N2Md12Rdl Ac Sl1500

Il fight stick è dotato di un pannello posteriore ad accesso rapido, che consente di organizzare i cavi in modo ordinato e di intervenire facilmente sui componenti interni. Questa soluzione rende modifiche e aggiornamenti rapidi e puliti. Dal punto di vista della compatibilità, il Victrix Pro FS è estremamente versatile: grazie al selettore di modalità integrato, funziona perfettamente con PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, ed è un prodotto con licenza ufficiale PlayStation.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PDP Victrix Pro FS è un fight stick compatibile con PS5, PS4 e PC ed è in vendita su Amazon al suo minimo storico