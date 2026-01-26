PDP Victrix Pro FS è un fight stick compatibile con PS5, PS4 e PC ed è in vendita su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una possibilità molto allettante per tutti gli amanti dei picchiaduro e per chi vuole provare un'esperienza di combattimento diversa dal solito: il PDP Victrix Pro FS viene messo in vendita a 295,23€, suo minimo storico sulla piattaforma . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Conviene affrettarsi, al momento della stesura di questo articolo rimangono solo 8 pezzi disponibili e, inoltre, la consegna, oltre ad essere gratuita, è prevista per i primi giorni di febbraio.

Ulteriori dettagli

Il PDP Victrix Pro FS è un fight stick pensato per i giocatori competitivi che cercano prestazioni professionali, comfort e qualità. Il suo punto di forza è il guscio monoscocca in alluminio aeronautico, estremamente resistente e progettato per durare nel tempo anche sotto stress intenso. La struttura integra un'inclinazione del polso di 6,28°, studiata per migliorare l'ergonomia e ridurre l'affaticamento.

Il fight stick è dotato di un pannello posteriore ad accesso rapido, che consente di organizzare i cavi in modo ordinato e di intervenire facilmente sui componenti interni. Questa soluzione rende modifiche e aggiornamenti rapidi e puliti. Dal punto di vista della compatibilità, il Victrix Pro FS è estremamente versatile: grazie al selettore di modalità integrato, funziona perfettamente con PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, ed è un prodotto con licenza ufficiale PlayStation.