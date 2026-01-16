iPhone 18, tutte le specifiche attese: Touch ID confermato per l’iPhone Fold, secondo Jeff Pu

Continuano ad emergere informazioni sui futuri iPhone 18, nonché sul primo dispositivo pieghevole di Apple. Ebbene, in una nuova nota agli investitori, l'analista Jeff Pu ha condiviso ulteriori dettagli legati alle specifiche attese, ribadendo in particolare che iPhone Fold utilizzerà Touch ID anziché Face ID. Inoltre, ha elencato una serie di dettagli hardware di tutti i modelli di iPhone 18.
Caratteristiche e informazioni sulla serie iPhone 18
Prima di passare alle specifiche tecniche di ogni modello, l'analista Jeff Pu sottolinea che la prossima linea di iPhone 18 potrebbe permettere ad Apple di aumentare la propria quota di mercato, nonostante il settore degli smartphone nel suo complesso sia previsto in contrazione. Le spedizioni globali di smartphone dovrebbero infatti diminuire del 4% nel 2026, a causa dell'aumento dei costi della memoria.
Tuttavia, Apple sembra ben posizionata per affrontare questa situazione: Pu stima che le spedizioni di iPhone raggiungeranno i 250 milioni di unità nel 2026, registrando un incremento del 2% rispetto all'anno precedente. Questo comporterebbe una leggera crescita della quota di mercato, stimata intorno al 21%, sostenuta anche dalla "domanda resiliente" per la linea iPhone 17. Inoltre, Apple ha rivisto al rialzo le previsioni di produzione per il primo trimestre del 2026, portandole a 59 milioni di unità, rispetto ai 56 milioni precedenti.
Ad ogni modo, come vi abbiamo anticipato, l'analista ha condiviso una serie di dettagli hardware legati ai nuovi modelli in arrivo. Si parte dalla data di lancio al display, nonché al comparto fotografico e ad altri elementi specifici che trovate comodamente riepilogati di seguito:
Quali iPhone usciranno nel 2026?
Riepilogando, e come avete potuto già vedere dalla tabella, nell'autunno del 2026 dovrebbero arrivare tre modelli: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e l'iPhone pieghevole. Nella primavera del 2027, invece, arriveranno l'iPhone 18 di base, l'iPhone 18e e l'iPhone Air 2.
Ricordiamo anche che la nuova Siri, più potente e avanzata, dovrebbe arrivare quest'anno, presumibilmente tra qualche mese.