iPhone 18, tutte le specifiche attese: Touch ID confermato per l’iPhone Fold, secondo Jeff Pu

Continuano ad emergere informazioni sui futuri iPhone 18 , nonché sul primo dispositivo pieghevole di Apple. Ebbene, in una nuova nota agli investitori, l'analista Jeff Pu ha condiviso ulteriori dettagli legati alle specifiche attese, ribadendo in particolare che iPhone Fold utilizzerà Touch ID anziché Face ID. Inoltre, ha elencato una serie di dettagli hardware di tutti i modelli di iPhone 18.

Ad ogni modo, come vi abbiamo anticipato, l'analista ha condiviso una serie di dettagli hardware legati ai nuovi modelli in arrivo. Si parte dalla data di lancio al display, nonché al comparto fotografico e ad altri elementi specifici che trovate comodamente riepilogati di seguito:

Quali iPhone usciranno nel 2026?

Riepilogando, e come avete potuto già vedere dalla tabella, nell'autunno del 2026 dovrebbero arrivare tre modelli: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e l'iPhone pieghevole. Nella primavera del 2027, invece, arriveranno l'iPhone 18 di base, l'iPhone 18e e l'iPhone Air 2.

Ricordiamo anche che la nuova Siri, più potente e avanzata, dovrebbe arrivare quest'anno, presumibilmente tra qualche mese.