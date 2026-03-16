iOS 27: Liquid Glass resta invariato, focus su prestazioni e nuove funzioni

Emergono nuove indiscrezioni su iOS 27 . La nuova versione del sistema operativo, prevista nei prossimi mesi, non dovrebbe accogliere novità rivoluzionarie. In particolare, il design Liquid Glass (sebbene non sia troppo apprezzato da alcuni utenti) resterà invariato e non dovrebbe subire particolari modifiche. Tuttavia, potrebbero essere introdotte nuove funzionalità e opzioni . Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Le possibili novità di iOS 27

A riportare queste informazioni è Mark Gurman di Bloomberg, con la consueta newsletter "Power On". Prima di tutto, il design Liquid Glass non dovrebbe accogliere particolari cambiamenti significativi, almeno secondo quanto scoperto dalle ultime versioni interne. Tuttavia, potremmo aspettarci un ulteriore livello di personalizzazione, precisamente un nuovo slider che consente di regolare con precisione l'intensità della trasparenza.

Apple lavora a un nuovo slider

La funzione è stata inizialmente introdotta per l'orologio nella schermata di blocco, ma durante i tentativi di estenderla alla schermata Home e all'intero sistema sono emerse diverse difficoltà tecniche. Insomma, si tratterebbe di personalizzazioni ancora più specifiche che non si limitano alle semplici opzioni "Vetro" o "Opaco".

Come anticipato, però, il focus di Apple sarà principalmente sulle prestazioni e sui miglioramenti volti a ottimizzare la stabilità del sistema. Secondo Gurman, iOS 27 sarà simile a Mac OS X Snow Leopard del 2009. In poche parole, sarà principalmente incentrato sulla correzione di bug per migliorare le prestazioni. Con Snow Leopard erano stati introdotti centinaia di miglioramenti per offrire un sistema più veloce, reattivo e affidabile, quindi potremmo aspettarci lo stesso approccio su smartphone.